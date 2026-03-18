Así cambia la limpieza en Telde: nueva maquinaria y más eficacia en los barrios

Telde da un salto hacia una ciudad más limpia. El Ayuntamiento ha incorporado un nuevo lote de maquinaria que refuerza el servicio de limpieza en todos los barrios y, además, mejora las condiciones de trabajo de los operarios. La nueva flota llega bien equipada: tres potentes baldeadoras de calzada de gran capacidad, dos innovadores lavacontenedores —uno de carga lateral y otro trasero—, una barredora de calzadas, otra para aceras y una pick-up pensada especialmente para mantener a punto las playas del municipio. Más medios, más eficacia y una respuesta más rápida en cada rincón, desde zonas urbanas hasta espacios costeros.

Uno de los grandes avances son los lavacontenedores, que marcan un antes y un después en el servicio. Ahora, los contenedores se limpian directamente dentro del vehículo, con agua caliente, jabón y desinfectantes, sin necesidad de desplazarlos. A esto se suma la instalación de nuevas papeleras con dispensadores de bolsas para excrementos caninos, que empezarán a verse en Las Remudas, Jinámar, San Juan y San Gregorio antes de extenderse al resto del municipio. Y pensando también en quienes hacen posible este servicio cada día, los nuevos vehículos incorporan pequeñas neveras para que los operarios puedan mantenerse hidratados y conservar sus alimentos, algo clave especialmente en los meses más calurosos.

Jinámar, cada vez más limpia

Esta inversión, que asciende a 1,3 millones de euros, forma parte de un plan de modernización que ya alcanza los 12 millones en el último año. En este sentido, la concejala del área, María Calderín, subrayó que “la incorporación de esta maquinaria no solo mejora la operatividad del servicio, sino que también nos permite ampliar la capacidad de actuación diaria, optimizando recursos y llegando a más puntos del municipio con mayor rapidez y eficacia”.

Operarios de limpieza junto a la nueva maquinaria. / LP/DLP

Por su parte el alcalde, Juan Antonio Peña, destacó que “seguimos cumpliendo con el compromiso adquirido con la ciudadanía, mejorando un servicio esencial que durante años demandaba una renovación profunda. Esta inversión es un paso más hacia una ciudad más limpia, más cuidada y a la altura de lo que merecen nuestros vecinos y vecinas”.

Desde el ámbito vecinal Suso Santana, residente en Jinámar desde hace años, también valoró de forma positiva la mejora del servicio y aseguró que la zona “cada vez se ve más limpia”, aunque matizó que, en muchas ocasiones, la suciedad no proviene de los propios vecinos, sino de empresas externas.