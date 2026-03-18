Camela abre el cartel de las Fiestas de Santiago de Gáldar

El grupo Camela será uno de los protagonistas de las 544º Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar en 2026. El Ayuntamiento ha confirmado su actuación el domingo 26 de julio, a partir de las 21.00 horas, en el Recinto Cultural La Quinta.

El concierto se enmarca en la gira +de 30, con la que el dúo celebra más de tres décadas sobre los escenarios. La cita supone el primer gran nombre del cartel festivo del próximo verano en el municipio del norte de Gran Canaria.

Un referente del pop español

Formado por Dioni Martín y Ángeles Muñoz, Camela está considerado uno de los grupos más populares del panorama musical español y pionero del estilo tecno-rumba. A lo largo de su trayectoria, se ha consolidado como uno de los artistas más vendidos en España en las últimas décadas.

Su repertorio incluye algunos de los temas más reconocibles del pop nacional, con canciones que siguen formando parte del imaginario colectivo y que continúan congregando a varias generaciones en sus conciertos.

Entradas a la venta

Las entradas para el concierto ya están disponibles a través de la web municipal, con un precio de 15 euros para residentes y de 20 euros para no residentes.

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El anuncio de Camela marca el inicio de la programación de las Fiestas de Santiago 2026 en Gáldar, una de las citas más destacadas del calendario festivo de Gran Canaria, que cada año reúne a miles de asistentes en torno a la música y los actos tradicionales.