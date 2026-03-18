Mogán
Estudiantes del IES Faro de Maspalomas se acercan al sector turístico en una jornada de orientación profesional en el Hotel Livvo
Alumnos de ESO y ciclos de Hostelería recorrieron las instalaciones del hotel moganero, donde profesionales explicaron tareas y opciones de desarrollo en cocina, sala y mantenimiento, según el proyecto Vocaciones Dualiza
La Provincia
Estudiantes del IES Faro de Maspalomas participaron este miércoles en una jornada de orientación profesional en el Hotel Livvo Puerto de Mogán, donde pudieron acercarse al funcionamiento diario del sector turístico y hotelero y conocer de primera mano algunas de sus salidas laborales. En la actividad tomaron parte alumnos y alumnas de 4º de ESO y de los ciclos de Grado Básico y Medio de Hostelería, que recorrieron distintos departamentos del establecimiento acompañados por profesionales del hotel. Durante la visita, conocieron tareas, rutinas y opciones de desarrollo en áreas como cocina, sala o mantenimiento.
La iniciativa forma parte del proyecto Vocaciones Dualiza, impulsado por la Fundación Sergio Alonso y la Fundación CaixaBank Dualiza, con el objetivo de acercar a los jóvenes a sectores estratégicos para su futuro profesional y despertar vocaciones en ámbitos con alta empleabilidad. La directora del hotel, Raquel Recuero, destacó la buena acogida de la experiencia entre el alumnado y señaló que este tipo de encuentros ayuda a desmontar ideas preconcebidas sobre el trabajo en hostelería. Según explicó, el contacto directo con profesionales y espacios reales facilita que los estudiantes conecten con el sector y comprendan mejor sus posibilidades.
Incentivar el interés en la hostelería
Durante la jornada también estuvo presente la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que acompañó al grupo y valoró la importancia de que los estudiantes conozcan sobre el terreno cómo funciona un hotel y qué opciones laborales puede ofrecerles si deciden continuar su formación en hostelería. Además, recordó la apuesta del municipio por programas de formación y empleo orientados a la inserción laboral.
La directora de la Fundación Sergio Alonso, Nayra Moreno, subrayó que Vocaciones Dualiza busca incentivar el interés por profesiones con alta demanda, especialmente en ámbitos como la cocina, la sala o el mantenimiento. En la misma línea, el orientador vocacional de la entidad, Raúl Henríq, señaló que la visita cierra un trabajo previo realizado en el aula y permite conectar de forma directa la escuela con la empresa.
Por su parte, Eva Aguauado, coordinadora territorial Centro Sur de CaixaBank Dualiza, explicó que el programa se desarrolla en distintas comunidades autónomas y se adapta a las necesidades de cada territorio. En Canarias, indicó, las primeras acciones se han centrado en la hostelería y el turismo, aunque también se están impulsando vocaciones ligadas al mar, especialmente en Lanzarote.
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