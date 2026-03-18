La exposición 'AGAMA' sobre la etnobotánica del Patrimonio Mundial de Gran Canaria inicia su andadura itinerante en La Aldea de San Nicolás

El Centro de Interpretación de Los Caserones del Cabildo, situado en la Aldea de San Nicolás, acoge desde hoy el inicio de la itinerancia de la exposición 'AGAMA. Etnobotánica en el Patrimonio Mundial', una propuesta impulsada por el Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, adscrita a la Consejería de Presidencia que coordina Teodoro Sosa, que busca acercar al público el conocimiento tradicional sobre las plantas en el marco del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria.

La presentación ha tenido lugar en el Centro de Interpretación de Los Caserones, marcando el comienzo de un recorrido por distintos municipios vinculados al ámbito UNESCO de la isla. La muestra, comisariada por Gerardo Stübing, profesor de Botánica en la Universidad de Valencia y graduado en Bellas Artes, ha contado con el asesoramiento técnico de los científicos Aguedo Marrero y Eugenio Reyes, del Jardín Botánico Viera y Clavijo.

La exposición fue inaugurada originalmente en noviembre de 2024, en el marco de las XI Jornadas del Paisaje Cultural celebradas en la Casa de Colón. Tras la buena acogida obtenida, se ha decidido impulsar su carácter itinerante con el objetivo de acercarla al territorio del que surge y a las comunidades que han mantenido vivo este conocimiento a lo largo del tiempo.

El recorrido de AGAMA continuará a lo largo del año por distintos municipios, entre ellos Tejeda, donde se exhibirá en el Museo Abraham Cárdenes; San Bartolomé de Tirajana, en Tunte; y Artenara, con nuevas fechas aún por confirmar. La iniciativa pretende llevar este contenido al entorno donde el paisaje cultural se vive y se construye diariamente.

Más allá de la exposición, cada parada incluirá un programa de dinamización con talleres y charlas dirigidos a públicos escolares, juveniles y adultos. En total, se han programado más de 20 actividades gratuitas que permitirán explorar la biodiversidad de Gran Canaria desde una perspectiva cultural y participativa. Entre las propuestas destacan talleres de monotipia etnobotánica, antotipia con tintes naturales, elaboración de papel artesanal botánico, estampación con pigmentos naturales y charlas sobre plantas medicinales.

El objetivo es transformar la visita en una experiencia activa, que invite a aprender, experimentar y reconectar con el conocimiento tradicional. Desde un enfoque técnico, la exposición pone en valor la estrecha relación entre naturaleza y cultura en el Paisaje Cultural de Risco Caído, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2019. Este territorio alberga más de 300 especies de plantas nativas, de las cuales más de 150 cuentan con usos etnobotánicos documentados.

AGAMA selecciona 20 especies representativas para mostrar cómo las sociedades tradicionales han utilizado los recursos vegetales en ámbitos como la alimentación, la medicina, la construcción, la artesanía o los rituales. Cada planta se presenta mediante paneles que combinan información científica, descripción ecológica, distribución territorial y usos tradicionales.

La exposición incorpora además un destacado componente visual, con imágenes realizadas mediante fotografía infrarroja y técnicas de espectro completo, que ofrecen una nueva perspectiva de enclaves emblemáticos como la Caldera de Tejeda, Tamadaba o Acusa.

En esta primera parada no se muestra el conjunto completo de especies, ya que la selección irá variando a lo largo de la itinerancia, permitiendo al público descubrir progresivamente una mayor diversidad botánica vinculada al paisaje cultural.

Entre las especies presentes en esta ocasión se encuentran el góngaro, conocido por sus propiedades calmantes para la piel; la hierba candil, utilizada tradicionalmente con fines medicinales; el cabezón de Gran Canaria, de interés ornamental y terapéutico; el tajinaste blanco, relevante para la producción de miel; y el cornical, empleado tanto en medicina popular como en la elaboración de fibras y semillas.

Toda la información sobre fechas, actividades y localizaciones se difundirá a través de cartelería en cada municipio y en las redes sociales del Paisaje Cultural de Risco Caído.

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Con esta iniciativa, el Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial reafirma su compromiso con la conservación, divulgación y valorización del patrimonio natural y cultural de Gran Canaria, promoviendo un conocimiento que conecta pasado, presente y futuro.