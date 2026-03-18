Gran Canaria activa la alerta por lluvias y viento ante la llegada de la borrasca Therese

El Cabildo de Gran Canaria ha declarado la situación de alerta por lluvias y viento ante la llegada de la borrasca de alto impacto Therese. Esta medida forma parte de la activación del Plan Insular de Emergencias de Gran Canaria, con el objetivo de prevenir riesgos y coordinar la respuesta ante posibles incidencias.

La alerta por viento entrará en vigor a partir de las 08:00 horas del jueves 19 de marzo, mientras que la correspondiente a lluvias se activará desde las 17:00 horas del mismo día, según ha informado la institución insular.

Decisión coordinada con los servicios de emergencia

La activación del plan se ha adoptado tras una reunión técnica en la que participaron responsables del PEIN, la Dirección General de Emergencias de Canarias y la Agencia Estatal de Meteorología. En este encuentro se analizó la evolución de la situación meteorológica y se concluyó que Canarias afronta un episodio prolongado de inestabilidad.

Según las previsiones, los efectos de la borrasca comenzarán a notarse desde el miércoles 18 de marzo y podrían prolongarse durante varios días, incluso hasta comienzos de la próxima semana.

Dos frentes fríos y un fin de semana inestable

Los modelos meteorológicos apuntan a un escenario dividido en dos fases principales. En primer lugar, se espera la llegada de un frente frío durante el jueves, acompañado de lluvias persistentes y viento fuerte. Tras un breve periodo de estabilidad relativa, un segundo frente afectará al archipiélago el viernes.

Posteriormente, el fin de semana podría estar marcado por una inestabilidad más acusada, con precipitaciones que podrían adquirir carácter tormentoso y aumentar su intensidad en distintos puntos de la isla.

Lluvias intensas y viento fuerte en zonas expuestas

En el caso concreto de Gran Canaria, se prevé que las precipitaciones puedan ser generalizadas, aunque con mayor incidencia en las vertientes sur y oeste de la isla. Estas lluvias podrían ser persistentes y localmente intensas, lo que incrementa el riesgo de incidencias en barrancos y zonas urbanas.

En cuanto al viento, se espera que sople de componente suroeste, con rachas que podrían alcanzar o superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en áreas de cumbre, medianías altas y zonas expuestas donde el viento tiende a intensificarse.

Recomendaciones del Consejo Insular de Aguas

Ante este escenario, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria ha insistido en la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar daños personales y materiales.

Entre las principales recomendaciones destacan:

No aparcar en cauces de barrancos ni zonas inundables

ni zonas inundables Evitar transitar por cauces durante episodios de lluvias intensas

Retirar objetos, materiales o instalaciones que puedan ser arrastrados por el agua

No realizar actividades que puedan obstaculizar el paso del agua

Estas medidas son fundamentales para reducir el riesgo de inundaciones y facilitar el drenaje natural del agua en caso de lluvias intensas.