Canarias gasta más en el Día de la Madre que en el del Padre, mientras Gran Canaria se sitúa por debajo de la media regional

Un estudio elaborado por casino.org a partir de una encuesta a 5.000 personas en España refleja que, en Canarias, la celebración del Día de la Madre sigue teniendo más peso que la del Padre, tanto en gasto como en preparación e implicación emocional. En el caso de Gran Canaria, además, el presupuesto previsto para ambas fechas se sitúa por debajo de la media del archipiélago.

Según los datos, el gasto medio en Gran Canaria para el regalo del Día del Padre alcanza los 28,9 euros, una cifra un 14,7% inferior a la media regional, fijada en 33,9 euros. La diferencia también se repite en el Día de la Madre, con un presupuesto medio de 32,6 euros, un 16,6% por debajo del promedio canario, que se sitúa en 39,1 euros.

Pese a ese menor desembolso respecto al conjunto del archipiélago, el estudio confirma que en la isla se mantiene la tendencia general de destinar más dinero al regalo de la madre que al del padre. En concreto, el presupuesto para el Día de la Madre es un 12,8% superior, lo que refuerza la idea de una mayor implicación en esta celebración.

Más dinero, más tiempo y más presión

La diferencia no solo se aprecia en el gasto. También se traslada al tiempo que se dedica a preparar el regalo. En Gran Canaria, se emplean de media 6,1 días para organizar el detalle del Día de la Madre, frente a 4,5 días en el caso del Padre. Aunque ambas cifras están por debajo de la media canaria, el patrón vuelve a repetirse: más tiempo, más previsión y más esfuerzo cuando se trata de la madre.

Esa misma distancia aparece en la presión por acertar con el regalo. La valoración media alcanza un 7,2 sobre 10 cuando el obsequio es para la madre, por encima incluso de la media de Canarias, que se sitúa en 6,8. En cambio, baja hasta el 6,2 en el caso del padre.

En cuanto a las preferencias, el estudio indica que, si hubiera que escoger solo una de las dos celebraciones, el 56,4% se decantaría por el Día de la Madre antes que por el del Padre. Aun así, la mayoría asegura que celebrará ambas fechas en 2026. En concreto, el 52,5% afirma que festejará tanto el Día del Padre como el de la Madre, mientras que un 21,4% no celebrará ninguno. Además, un 14,1% dice que solo celebrará el Día de la Madre y un 12% únicamente el del Padre, una cifra llamativa al casi cuadruplicar la media nacional de quienes optan solo por esta última fecha, situada en el 3,1%.

El psicólogo y profesor de intervención sociocomunitaria Joan Gea señala que esta diferencia no responde necesariamente a que se quiera más a uno u otro progenitor, sino al tipo de vínculo. Según explica, en muchos casos la madre ha sido la principal figura de apego, lo que influye en la forma en la que se vive emocionalmente esta fecha. También apunta que en estas celebraciones aparece con frecuencia una presión añadida por estar a la altura y corresponder a una presencia que se percibe como constante a lo largo de los años.

Sobre el acierto en los regalos, el experto subraya que la clave no está solo en el momento de entregarlo, sino en lo que ocurre después: que se use, que se mencione o que se incorpore a la rutina. Ahí, sostiene, es donde el detalle trasciende lo material y se conecta con el vínculo afectivo.

El informe se basa en una encuesta realizada a 5.000 personas residentes en España con ambos progenitores vivos. A partir de sus respuestas se elaboró un índice de esfuerzo que combina variables económicas, de planificación y emocionales, lo que permitió comparar resultados por generaciones y territorios.