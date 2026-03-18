Una de las hamburgueserías más conocía de España conquista Gran Canaria: diferentes opciones de hamburguesas y entrantes sorprendentes

Las grandes cadenas también se hacen un hueco en la gastronomía de Gran Canaria, especialmente cuando ofrecen cantidad, sabor y propuestas que llaman la atención de sus clientes. Es el caso de Goiko, una de las hamburgueserías más conocidas en España que cuenta con varios locales en la isla.

La creadora de contenido @taniapyetku ha visitado recientemente uno de los establecimientos y no ha dudado en recomendar la experiencia a sus seguidores, destacando tanto sus hamburguesas como los entrantes y postres.

Hamburguesas contundentes

La variedad de hamburguesas es uno de los puntos fuertes de la cadena, pensadas para que todos sus comensales puedan disfrutar. Entre las opciones, la tiktoker destaca Kevin Beast "que va llenísima de carne molida", y la Hat trick, "que viene con triple de todo".

Además, la carta incluye alternativas diferentes como hamburguesas tipo smash, de pollo u opciones vegetarianas, adaptándose a los gustos y necesidades de sus clientes.

Entrantes y postres obligatorios

Más allá de las burgers, los entrantes son otro de sus puntos fuerte. Los nachos acompañados de pulled pork, guacamole, queso fundido y crema agria, se convierten toda una experiencia gastronómica. Los aros de queso trufado o los bocados con sabor a pizza, son otras opciones ideales para abrir el apetito antes de las hamburguesas.

"Adoro cuando hay bebidas originales" y la limonada granizada es una de las bebidas que puedes encontrar en los establecimientos de la cadena. Para finalizar una buena comida, "la tarta de brownie y galleta, con chocolate fundido calentito y helado de vainilla para contrarrestar", es una opción imprescindible para los amantes del dulce.

Ubicación

Goiko cuenta con varios establecimientos en la isla, ubicados en zonas como Triana, el centro comercial Las Arenas o Siete Palmas, ubicaciones clave para atraer tanto a turistas como a vecinos. Además, alguno de sus locales destacan por su decoración porque está "pintada por el artista canario Bejo, ya sabemos que sus dibujos son lo más", comenta la creadora de contenido.

La hamburguesería ofrece una experiencia gastronómica completa con raciones generosas para quienes buscan darse un capricho en Gran Canaria.