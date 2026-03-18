Herido un agente de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana tras caer de un quad
El policía sufrió heridas de consideración, con una fractura de clavícula y posibles fracturas costales
Un agente de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana sufrió este miércoles un grave accidente cuando circulaba en quad. El policía pertenece a la unidad de playas y cuidado del litoral, cuyos integrantes se desplazan habitualmente por esta zona en este tipo de vehículos.
Según fuentes policiales, el siniestro ocurrió sobre las 12.00 horas, en plena jornada laboral, cuando el quad perdió el equilibrio mientras ascendía por una duna de Playa del Inglés. Como consecuencia del impacto, el agente resultó herido de gravedad, con una fractura de clavícula y posibles fracturas en varias costillas, a la espera de nuevas pruebas diagnósticas que determinen con exactitud el alcance de las lesiones.
Tras el accidente, fue trasladado al Hospital San Roque, en Meloneras, donde permanece ingresado y pendiente de intervención quirúrgica.
- La borrasca Therese hace peligrar la cabalgata del Carnaval de Maspalomas: esto es lo que dice la Aemet
- Gran Canaria, protagonista en el sorteo de la Lotería Nacional
- El mamotreto de Santa Brígida pasa a la historia: el Gran Canaria Central ya tiene proyecto y equipo de arquitectos ganador
- Javi Blanco, el corredor de montaña que convierte su pasado con las drogas en un mensaje de superación para los jóvenes
- Cabildo y la UD Las Palmas llegan a un acuerdo para cofinanciar el Estadio de Gran Canaria, que se eleva a los 160 millones de euros
- Treinta años de espera por el enlace de Carrizal colapsan a diario la GC-1
- El Granca Live Fest 2026 lo hace oficial: Maroon 5, Juan Luis Guerra, Ms. Lauryn Hill y Omar Courtz completan el cartel
- El restaurante de Gran Canaria escondido que triunfa con su cordero al horno: raciones abundantes y comida casera