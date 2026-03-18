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Herido un agente de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana tras caer de un quad

El policía sufrió heridas de consideración, con una fractura de clavícula y posibles fracturas costales

Ambulancia del SUC

Ambulancia del SUC / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Un agente de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana sufrió este miércoles un grave accidente cuando circulaba en quad. El policía pertenece a la unidad de playas y cuidado del litoral, cuyos integrantes se desplazan habitualmente por esta zona en este tipo de vehículos.

Según fuentes policiales, el siniestro ocurrió sobre las 12.00 horas, en plena jornada laboral, cuando el quad perdió el equilibrio mientras ascendía por una duna de Playa del Inglés. Como consecuencia del impacto, el agente resultó herido de gravedad, con una fractura de clavícula y posibles fracturas en varias costillas, a la espera de nuevas pruebas diagnósticas que determinen con exactitud el alcance de las lesiones.

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Tras el accidente, fue trasladado al Hospital San Roque, en Meloneras, donde permanece ingresado y pendiente de intervención quirúrgica.

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