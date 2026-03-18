La llegada de la borrasca ‘Therese’ obliga a aplazar los actos de las fiestas de San José en el barrio guiense de Montaña Alta

El Ayuntamiento de Guía ha acordado la suspensión de todos los actos programados para mañana jueves 19 de marzo con motivo de las fiestas en honor a San José en el barrio de Montaña Alta. Esta decisión se toma ante la declaración de alerta por lluvias y vientos a partir de este jueves ante la llegada de la borrasca de alto impacto ‘Therese’.

La medida afecta a uno de los eventos más emblemáticos del calendario festivo del municipio como es la tradicional Feria de Ganado. Desde la Concejalía de Sector Primario, que dirige Alejandra García Díaz, se informa que este evento queda aplazado y que ya se trabaja en la búsqueda de una nueva fecha para su celebración que será anunciada en los próximos días.

Asimismo quedan suspendidos el resto de los actos previstos para la jornada de mañana en Montaña Alta, incluyendo la Función Religiosa y la posterior Procesión del Santo Patrón así como la carrera de caballos prevista para la tarde y todas las actividades lúdicas que iban a desarrollarse seguidamente en el Centro Cultural y Recreativo del barrio.

El Ayuntamiento lamenta los inconvenientes que esta decisión pueda causar a vecinos, ganaderos y visitantes de toda Gran Canaria, pero subraya que la prioridad absoluta es garantizar la seguridad ciudadana y la integridad de los animales ante las condiciones meteorológicas previstas.

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