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Maspalomas reúne a escuelas y clubes en el Festival Coreográfico 2026

La gala, celebrada el 18 de marzo de 2026 y presentada por Cristina González, reunió a academias, colegios y clubes con un programa de estilos variados

Marcha Carnavalera del Carnaval de Maspalomas

Marcha Carnavalera del Carnaval de Maspalomas

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Marcha Carnavalera del Carnaval de Maspalomas / La Provincia

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Maspalomas acogió este 18 de marzo de 2026 una nueva edición del Festival Coreográfico 2026, una gala presentada por Cristina González que reunió a escuelas y agrupaciones con propuestas de baile de distintos estilos y formatos.

El programa se abrió con el ballet Leticia Mújica, que presentó a sus grupos infantil (Los rumberos) y de primaria (La banda del jaleo) del CEIP Pepe Monagas. A continuación intervino la Escuela de Danza Carmen Cabrera, bajo la dirección de Iván Gangura y Carmen Cabrera, con tres piezas: This Place (funk y commercial dance), Again (jazz) y Gold Time.

Academias de danza y variedad de estilos

La Academia de Danza Emily Domínguez llevó al escenario tres montajes: Worth It, Rock This Party y About to blow. También participó la Escuela Dunia Morales con Voy a ser el Rey León, además de Magic Stars y Circus. La programación incluyó asimismo a Nahia Dance Studio, con los grupos Diamond Babys, Blue Diamond Swing y la coreografía Spark Gems.

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La Escuela de Circo Levi y Estrella sumó números coreografiados sobre música de Lady Gaga y Christina Aguilera. El Club de Patinaje Artístico Maspalomas participó con una formación numerosa de 35 integrantes. En la parte final, el Club de Baile Leticia Mújica presentó tres propuestas: Los Rumberos (ballet), La Banda del Jaleo y Motion Crew. También actuó la Asociación de Vecinos Famara de Aldea Blanca (grupo Kalipso) con Ños Agüita, cualquiera diría que bailen así los payasos de mi circo y Con una sonrisa en Las Vegas. El cartel se completó con la Academia Paso a Paso (The British School) y su pieza Beetholvan 5th, la Vibradance Academy y la Academia de Bailes Latinos Nerecumbé con Tuntuneco. La jornada cerró con el Himno del Carnaval y un ambiente festivo en el recinto.

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