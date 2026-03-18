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Medio millón de euros para reparar 223 viviendas protegidas en Santa Lucía, Ingenio y Agüimes

La empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) saca a licitación las obras en los tres municipios del Sureste

Grupo de viviendas impulsadas por Visocan en Gran Canaria.

Grupo de viviendas impulsadas por Visocan en Gran Canaria. / JOSÉ PÉREZ CURBELO

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias S.A.U. (Visocan), ha sacado a licitación las obras de reparación, conservación y adecuación de 223 inmuebles protegidos repartidos entre los municipios de Santa Lucía, Ingenio y Agüimes, en Gran Canaria.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 526.790,09 euros, se centrará en distintas promociones del parque público de vivienda de Visocan distribuidas en varios núcleos residenciales de estos tres municipios del Sureste. En concreto, las intervenciones se llevarán a cabo en 18 inmuebles de Vecindario; 79 en El Doctoral; 95 en Ingenio; y 31 en Agüimes.

Las obras incluirán trabajos de rehabilitación tanto en el interior de las viviendas como en elementos comunes de los edificios, con el objetivo de mejorar su estado general, funcionalidad y condiciones de uso.

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Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Estado, hasta el 31 de marzo de 2026, a las 22.59 hora canaria.

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