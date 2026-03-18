Obras Públicas destina 96 millones a mejorar 600 kilómetros de vías en Gran Canaria: estas son algunas de ellas

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado destinar cerca de 96 millones de euros para iniciar la licitación de dos grandes contratos de conservación de carreteras que permitirán mantener más de 600 kilómetros de la red viaria insular. Estas actuaciones abarcarán vías clave como la GC-1, la GC-2, la GC-3, la GC-60 o la Circunvalación de Telde, e incluirán además el mantenimiento de infraestructuras estratégicas como 11 túneles, 14 viaductos y 21 pasos inferiores. Los contratos, con una duración inicial de cuatro años prorrogables hasta 2030, buscan garantizar el buen estado, la seguridad y la operatividad de las principales carreteras de la isla, tanto en las vías de alta capacidad y el sur como en el área metropolitana. En el caso de estas últimas, el presupuesto aumenta respecto al anterior contrato de 2017, incorporando nuevos tramos, actualizando costes y adaptándose a las exigencias normativas actuales.

La iniciativa ha sido impulsada por la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras y supone uno de los mayores esfuerzos inversores del Cabildo en materia de conservación viaria en los últimos años. Desde la institución insular se subraya que este incremento responde, entre otros factores, a la actualización de los costes de mano de obra y materiales, la ampliación de la red con nuevas carreteras y la necesidad de modernizar infraestructuras envejecidas, especialmente en túneles, sistemas de ventilación y pasos inferiores. Asimismo, destacan que estos contratos permitirán mejorar la seguridad vial, optimizar el mantenimiento preventivo y garantizar una respuesta más eficaz ante incidencias en las carreteras con mayor volumen de tráfico de Gran Canaria.

División de lotes

En lo que respecta al contrato de conservación de las vías de alta capacidad y del sur, este contará con una inversión de más de 53 millones de euros, divididos en dos lotes: cerca de 40 millones destinados a la GC-1 y algo más de 13 millones para las carreteras del sur. Este contrato permitirá actuar sobre más de 450 kilómetros de la red insular, incluyendo tramos estratégicos como la GC-10 (Avenida del Cabildo), la GC-100 (Circunvalación de Telde) o la GC-60 (Maspalomas-Tunte), con un gasto medio anual estimado de unos 13,3 millones de euros.

Por su parte, el contrato destinado al área metropolitana, con una inversión superior a los 42 millones de euros, contempla el mantenimiento de más de 150 kilómetros de vías en las zonas con mayor densidad de tráfico de la isla, especialmente en el entorno de Las Palmas de Gran Canaria. Entre las carreteras incluidas se encuentran la GC-1 en el tramo de Belén María a Jinámar, la GC-2, la GC-3, la GC-4 o la GC-31, además de otras vías relevantes. Este contrato también incluye la conservación de un importante conjunto de infraestructuras como túneles —que suman más de 10 kilómetros—, pasos inferiores y viaductos emblemáticos como los del Guiniguada, Riquiánez o Los Toledo.

El Cabildo destaca que estos nuevos contratos no solo permitirán mantener en óptimas condiciones la red viaria insular, sino también mejorar la eficiencia del servicio mediante un control más exhaustivo de las infraestructuras y una mayor capacidad de respuesta ante incidencias. Todo ello con el objetivo de reforzar la seguridad vial y garantizar una movilidad más fluida en una isla donde las carreteras soportan un elevado volumen de tráfico diario.