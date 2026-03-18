La oposición de Santa Lucía de Tirajana baraja censurar al alcalde si es declarado tránsfuga

La respuesta que dé en los próximos días el secretario municipal del escrito presentado el domingo por Nueva Canarias en la que solicitaba el paso al grupo de los no adscritos del alcalde Francisco García y de cinco concejales más por pasarse a Municipalistas Primero Canarias será la clave para que la oposición en Santa Lucía de Tirajana presente o no una moción de censura contra el actual grupo de gobierno, en minoría. El concejal de Agrupación de Vecinos - Partido Popular (AV-PP), Juan José Ramos, subraya que ese paso "está sobre la mesa desde el primer minuto", pero la decisión final recae exclusivamente en el Partido Socialista (PSOE).

A pesar de la predisposición de AV-PP para apoyar una alternativa democrática —incluso sin exigir entrar en el grupo de gobierno—, denuncian que el PSOE sigue sin liderar el movimiento necesario para desbloquear la crisis. El portavoz explicó que su formación ya ha trasladado a distintos grupos la predisposición a apoyar “una alternativa democrática” ante lo que considera una “situación de anomalía absoluta” que, a su juicio, está afectando a la gestión municipal.

Por su parte, el edil de La Fortaleza, Santiago Rodríguez, subraya que la posibilidad de una moción de censura en Santa Lucía de Tirajana contra el actual grupo de gobierno sigue abierta, aunque todavía no está “lo suficientemente madura”, y sitúa en la decisión del secretario municipal y en el posicionamiento del PSOE las claves del futuro político del Ayuntamiento.

Rodríguez explicó que el escenario ha cobrado una nueva dimensión tras el último escrito presentado por Nueva Canarias para que se declare tránsfugas a los seis concejales que abandonaron la formación. A su juicio, este documento está “mucho mejor armado y mejor estructurado” que los anteriores y, en su opinión, “tiene visos de prosperar”, si bien insistió en que corresponde al secretario municipal informar sobre su encaje administrativo.

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El documento de la coalición Nueva Canarias- Bloque Canarista presentado el domingo por vía electrónica, afecta a los ediles Arminda Santana, Roberto Ramírez, Minerva Pérez, José Mario Bordón, Juan Francisco Guedes y al alcalde, Francisco García. Todos ellos abandonaron NC el año pasado para integrarse en Municipalistas Primero Canarias.