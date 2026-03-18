Ramírez considera el futuro convenio con el Cabildo "el mayor acontecimiento de la historia de la UD"

La inversión de 60 millones de euros que hará la UD Las Palmas para la reforma del Estadio de Gran Canaria "será el mayor acontecimiento en la historia" del club, según su presidente Miguel Ángel Ramírez. El dirigente situó este paso como un punto de inflexión en la evolución de la entidad, tanto por su dimensión económica y deportiva como por las posibilidades de gestión futura del recinto.

“Para mí es el día más importante. Jamás la UD ha tenido una inversión de 60 millones de euros en unas instalaciones”, destacó. Ramírez insistió en que el acuerdo abre la puerta al club a gestionar “la mayor instalación deportiva que va a haber en Canarias” y permitirá elevar el nivel de la entidad “como gestores y como empresa deportiva”. Así lo expuso durante una rueda de prensa conjunta con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero de Deportes, Aridany Romero, en la que anunciaron un marco de acuerdo que permitirá a la entidad amarilla participar en la financiación, que asciende a un total de 174 millones de euros, y en la gestión del recinto, manteniendo la titularidad pública de la infraestructura.

El presidente defendió la capacidad de la entidad amarilla de desembolsar 60 millones de euros. "Como empresa tenemos capacidad de endeudamiento y preferimos endeudarnos para una instalación que para tener mejores jugadores, que no nos garantizan el éxito deportivo". En este sentido, sostuvo que el nuevo estadio "garantiza un éxito deportivo, económico, de ingresos más allá de la categoría en la que estemos”.

Sobre la fórmula jurídica del futuro acuerdo, el presidente aseguró que existen precedentes en otros clubes y administraciones públicas en España en los que se pueden inspirar. “Esto está todo inventado”, indicó. "Aquí no se trata de obtener más beneficios de los que nos deben corresponder. Cogiendo los ejemplos, con nuestros matices, llegaremos a un acuerdo para ese convenio. Hay voluntad. Es un diálogo franco. No queremos jugar como trileros. Esto es lo que hay, solo se puede hacer de esta manera y ahí es donde nos tenemos que entender", subrayó.

Relación con el Cabildo

Ramírez achacó la operación al entendimiento con el Cabildo, recordando la "relación histórica" entre la institución y la entidad amarilla, que definió como un “matrimonio” consolidado en el tiempo. “No voy a venir yo ahora a destruirlo”, señaló, tras reconocer que en las últimas semanas pronunció "unas palabras desafortunadas" que generaron tensión, pero que se han reconducido mediante “diálogo franco”. "Lo importante es que hemos podido llegar a un consenso", agregó.

"Cuando llegué hace 21 años, que cumpliré este verano, no teníamos campo de fútbol ni donde entrenar. Afortunadamente disfrutamos de una gran ciudad deportiva. La parcela de Barranco Seco tenía 50.000 metros cuadrados, hoy tenemos medio millón de metros cuadrados en Barranco Seco propiedad de la UD. Hace poco hemos adquirido terrenos en Almatriche donde podrán instalarse 1.300 viviendas. Hemos comprado también el chalet de Eufemiano Fuentes, el primer constructor y presidente de la UD Las Palmas. Y ahora estamos ante un hito que no hubiese sido posible sin la sensibilidad del gobierno actual", detalló Ramírez.

Además, el presidente de la UD Las Palmas también señaló que el futuro acuerdo permitirá al club "ser más competitivos en el entorno", en referencia a las acciones que puede desarrollar en sector deportivos, culturales y sociales. "La Unión Deportiva destina, a través de su fundación, siete millones de euros todos los años a ayudar a equipos de fútbol y a diferentes entidades , porque entendemos que es nuestra obligación. Tenemos más de 125 equipos conveniados en nuestra tierra con la Unión Deportiva de Las Palmas, que son prácticamente filiales de nuestro club".