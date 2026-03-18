La reforma del Estadio de Gran Canaria asciende a los 175 millones de euros, un 75% más del coste inicial

El gobierno del Cabildo de Gran Canaria y la UD Las Palmas escenificaron este jueves un acercamiento decisivo para el futuro del Estadio de Gran Canaria, cuya reforma ya eleva su presupuesto hasta los 175 millones de euros. La inversión supera con creces las estimaciones iniciales, situadas entre 100 y 114 millones, debido a la complejidad técnica de la obra, especialmente por las condiciones del suelo sobre el que se asienta el estadio. Una auditoría externa ha avalado el incremento presupuestario, que será compensado en parte con la aportación de la UD Las Palmas, fijada en 60 millones de euros, lo que permitirá evitar un aumento de la financiación pública.

Así lo explicó el presidente insular, Antonio Morales, junto al presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, y el consejero de Deportes, Aridane Romero, durante una rueda de prensa en la que anunciaron un marco de acuerdo que permitirá a la entidad amarilla participar en la financiación y en la gestión del recinto, manteniendo la titularidad pública de la infraestructura. El modelo o la fórmula elegida está por verse y será negociada entre ambas partes para alcanzar un consenso con garantías jurídicas y el cumplimiento de la legalidad.

El gobierno insular se fija el plazo de cerrar un nuevo convenio antes del final de 2026, que sustituirá al actual, vigente desde hace 20 años y que expira en junio de 2027, por el que el club paga un canon anual de 435.000 euros a la Corporación Insular.

Ramírez ha definido el acuerdo como "el más importante en la historia" de la UD Las Palmas y reiteró la voluntad del club de gestionar en el futuro un estadio de primer nivel que le permita incrementar ingresos y mejorar su competitividad. En este sentido, defendió que la entidad, como principal estructura de gestión deportiva del Archipiélago, necesita nuevas vías de financiación más allá de las tradicionales. El presidente del club explicó que la operación se afronta dentro de la capacidad de endeudamiento de la sociedad y con los riesgos habituales de cualquier proyecto empresarial. "Todo está inventado", expuso. Por ello, entiende su aportación económica como una inversión con retorno, tanto en términos deportivos como sociales.

(Seguirá ampliación)