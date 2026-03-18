San Juan de Dios incorpora un robot terapeuta para reforzar la atención a niños con necesidades especiales

El Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en El Carrizal, en Gran Canaria, ha presentado este miércoles a ‘Juani’, un robot humanoide diseñado para apoyar las terapias de niños con dificultades neuromotoras y otros trastornos del desarrollo.

El dispositivo, que se ha incorporado al centro hace casi dos meses, utiliza tecnología de robótica social para interactuar con los menores durante las sesiones y contribuir a mejorar aspectos como la coordinación, la atención o la capacidad de reacción. Según ha explicado la entidad, desde su llegada se ha convertido en un elemento muy atractivo para los niños, hasta el punto de que muchos preguntan directamente por él al llegar al centro.

El nombre de ‘Juani’ fue elegido por las profesionales del CAIT, que quisieron darle un carácter cercano y un guiño a la identidad juandediana del centro, además de apostar por un nombre femenino, en sintonía con un equipo integrado por mujeres.

Desarrollado por la empresa Inrobics, el robot cuenta con una cámara que le permite seguir el trabajo del menor y analizar su evolución durante las actividades. Entre sus funciones figuran ejercicios motores en los que propone secuencias que los niños deben reproducir, ofreciendo una respuesta inmediata sobre si la acción se ha realizado correctamente, acompañada además de mensajes positivos que refuerzan la motivación y la autoestima.

A ello se suman actividades cognitivas y de lenguaje, como la identificación de colores, el control de impulsos o la corrección de frases. Otra de sus ventajas es que permite crear un perfil individualizado de cada paciente, en el que se registran los resultados de las sesiones para hacer un seguimiento objetivo de su evolución.

Durante la presentación, la coordinadora de Atención Temprana de San Juan de Dios Las Palmas, Mariana León, destacó que esta herramienta resulta especialmente útil en menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA), ya que capta su atención de forma natural y favorece su participación en la terapia.

Por su parte, la jefa del servicio de Rehabilitación y Atención Temprana, Iraya Padrón, subrayó el valor de la innovación y la robótica en el desarrollo infantil, siempre dentro del enfoque humanizador que caracteriza la atención prestada por la Orden Hospitalaria.

En la actualidad, ‘Juani’ ya forma parte de la terapia habitual de 30 niños y niñas del CAIT de El Carrizal, centro que atiende a 135 menores de entre 0 y 6 años, así como a sus familias. La previsión es que también pueda intervenir con una media de 60 niños en los tres centros de atención temprana con los que San Juan de Dios cuenta en Gran Canaria: El Lasso, Néstor de la Torre y El Carrizal.