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Santa Lucía habilita un albergue para personas sin hogar ante la llegada de la tormenta Therese

El Ayuntamiento activa desde este jueves el Plan De Emergencias Municipal y cierra las instalaciones deportivas y la Ciudad Infantil

Imagen de la reunión de los servicios de Emergencia, Protección Civil, Policía Local y diferentes áreas municipales con el alcalde Francisco García.

Imagen de la reunión de los servicios de Emergencia, Protección Civil, Policía Local y diferentes áreas municipales con el alcalde Francisco García. / LP/DLP

José A. Neketan

José A. Neketan

Santa Lucía de Tirajana

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana habilita a partir de este jueves un albergue en Doctoral para atender a personas sin hogar desde este jueves hasta el domingo, dentro de las medidas preventivas ante la llegada de la borrasca Therese. Desde mañana, a las 9.00 horas de la mañana se activa el Plan de Emergencia Municipal (PEMU). El alcalde Francisco García convocó este miércoles a los servicios de Emergencia, Protección Civil, Policía Local y diferentes áreas municipales para analizar la situación y organizar el trabajo de los servicios de emergencias y el cierre de servicios municipales.

En la reunión se decidió cerrar las instalaciones deportivas al aire libre, a partir de las 9.00 horas de este jueves, también se cierran los parques municipales y el área recreativa de la zona alta. Desde el área de Atención Social y Comunitaria se prepara un albergue en Doctoral para atender a personas sin hogar desde este jueves hasta el domingo. Las Escuelas Infantiles municipales cerrarán a partir de las 13.30 de este jueves y durante el viernes. También cerrarán el viernes los centros de atención a personas con discapacidad, de Alzhéimer, centros de mayores, centros de tarde, Ciudad Infantil.

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