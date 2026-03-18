Los taxistas de Valleseco podrán recargar gratis en los nuevos puntos de recarga eléctrica del municipio

El Ayuntamiento de Valleseco culmina la instalación de una nueva infraestructura de recarga exclusiva para vehículos eléctricos del sector del taxi del municipio, en el marco de su apuesta por la movilidad sostenible y la reducción de emisiones. La actuación ha contado con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –fondos europeos Next Generation EU– y con una aportación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria.

Cuatro puntos asociados a las licencias

El alcalde, José Luis Rodríguez, explicó que esta actuación ha sido posible gracias a una subvención vinculada a los fondos solicitados para el despliegue del vehículo eléctrico en el sector del taxi. “Se han instalado cuatro puntos de recarga asociados a las licencias municipales de taxi, lo que permite dar servicio directo a los profesionales del municipio”, señaló.

El cargador instalado en Valleseco para los taxis. / LP / DLP

Rodríguez Quintana aclaró que el uso de estos puntos será exclusivo para los taxis con licencia en Valleseco: “Se trata de una infraestructura vinculada a las licencias locales, por lo que únicamente podrán utilizarla los taxistas del municipio”. Además, indicó que cada profesional contará con una tarjeta específica que le permitirá acceder al sistema de recarga de forma gratuita.

Plaza San Vicente Ferrer

La instalación, ya finalizada y operativa, ha supuesto una inversión total de 32.209,40 euros, financiada en el marco del programa de impulso al vehículo eléctrico y las infraestructuras de recarga en el sector del taxi, con cargo a los fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta infraestructura se ubica en la parada de taxis situada frente a la Plaza San Vicente Ferrer, y permitirá la recarga simultánea de varios vehículos eléctricos, contribuyendo así a la modernización del servicio y a la disminución de emisiones contaminantes en el municipio.

Integrado

Por su parte, el concejal de Obras Públicas, Samuel García Rodríguez, destacó que “en cuanto a la ejecución de las obras, la actuación ha consistido en la instalación de dos estaciones de recarga con tecnología de carga semirrápida, dotadas de bases tipo 2 y una potencia de hasta 22 kW por equipo, permitiendo la recarga simultánea de varios vehículos eléctricos. Los trabajos han incluido la canalización subterránea, la instalación del cuadro eléctrico, sistemas de protección y control, señalización específica y adecuación del espacio en la parada de taxis, garantizando la integración de la infraestructura en el entorno urbano y el cumplimiento de la normativa vigente”.

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Con esta iniciativa, Valleseco sigue ampliando su red de infraestructuras de recarga eléctrica, consolidando su apuesta por un modelo energético más sostenible y adaptado a los retos medioambientales actuales.