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Educación

Teror amplía su oferta educativa con un nuevo centro de Formación Profesional

Los jóvenes podrán formarse en el ciclo de Actividades Comerciales y Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre con enfoque práctico y laboral

El centro donde se impartirán los cursos en Teror

El centro donde se impartirán los cursos en Teror / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Teror inaugurará el próximo curso académico un nuevo Centro de Formación Profesional impulsado por el colegio San Juan Bosco de Las Palmas, perteneciente a las Salesianas. El centro ofrecerá dos ciclos formativos: Técnico en Actividades Comerciales y Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, con formación práctica orientada a mejorar la empleabilidad y responder a las demandas del mercado laboral. El periodo de preinscripción estará abierto del 9 al 24 de abril a través del portal web de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

La iniciativa se ha hecho posible gracias a la colaboración del Colegio San Juan Bosco, el Centro de Formación Profesional Apache Innovación y el patronazgo de la Fundación Canaria Santiago E. Rivero Yánez, cuya aportación permitió la adquisición y dotación del centro. El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, subrayó que «supone un paso importante para fortalecer la oferta educativa y la formación profesional en el municipio». El nuevo centro complementará la oferta del IES Teror, ofreciendo más alternativas formativas sin necesidad de desplazamientos, y responde a la creciente demanda de perfiles especializados y prácticos en el mundo laboral actual.

Ubicado en el Barrio del Pino

El centro estará ubicado en el Barrio del Pino, en la calle San Cayetano, nº2, y permitirá al alumnado acceder a formación orientada a la práctica profesional desde el primer día. Además de la preinscripción online, los interesados podrán solicitar información enviando un correo o visitando la web del centro.

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Bajo la dirección de Purificación Suárez, el centro busca complementar la Formación Profesional que actualmente ofrece el IES Teror, ampliando las posibilidades educativas del municipio y facilitando itinerarios diversificados para los estudiantes. Desde el Centro San Juan Bosco destacan que la FP es “la llave que abre las puertas a un futuro profesional sólido y motivador”, y recalcan que, en un mundo laboral en constante cambio, las empresas demandan perfiles capacitados, prácticos y con rápida adaptación.

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