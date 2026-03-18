Teror amplía su oferta educativa con un nuevo centro de Formación Profesional

Teror inaugurará el próximo curso académico un nuevo Centro de Formación Profesional impulsado por el colegio San Juan Bosco de Las Palmas, perteneciente a las Salesianas. El centro ofrecerá dos ciclos formativos: Técnico en Actividades Comerciales y Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre, con formación práctica orientada a mejorar la empleabilidad y responder a las demandas del mercado laboral. El periodo de preinscripción estará abierto del 9 al 24 de abril a través del portal web de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

La iniciativa se ha hecho posible gracias a la colaboración del Colegio San Juan Bosco, el Centro de Formación Profesional Apache Innovación y el patronazgo de la Fundación Canaria Santiago E. Rivero Yánez, cuya aportación permitió la adquisición y dotación del centro. El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, subrayó que «supone un paso importante para fortalecer la oferta educativa y la formación profesional en el municipio». El nuevo centro complementará la oferta del IES Teror, ofreciendo más alternativas formativas sin necesidad de desplazamientos, y responde a la creciente demanda de perfiles especializados y prácticos en el mundo laboral actual.

Ubicado en el Barrio del Pino

El centro estará ubicado en el Barrio del Pino, en la calle San Cayetano, nº2, y permitirá al alumnado acceder a formación orientada a la práctica profesional desde el primer día. Además de la preinscripción online, los interesados podrán solicitar información enviando un correo o visitando la web del centro.

Bajo la dirección de Purificación Suárez, el centro busca complementar la Formación Profesional que actualmente ofrece el IES Teror, ampliando las posibilidades educativas del municipio y facilitando itinerarios diversificados para los estudiantes. Desde el Centro San Juan Bosco destacan que la FP es “la llave que abre las puertas a un futuro profesional sólido y motivador”, y recalcan que, en un mundo laboral en constante cambio, las empresas demandan perfiles capacitados, prácticos y con rápida adaptación.