El viaje emocional de Hanni Aita

La artista alemana Hanni Aita (Stuttgart, 1989) está mostrando en el Centro de Arte Casa Saturninita una veintena de obras bajo el título ‘De lo humano hacia lo divino’. La exposición puede visitarse de lunes a viernes, en horario matutino de 09.000 a 14:00 horas, hasta el próximo 10 de abril.

La muestra, inaugurada por la concejala de Educación y Cultura, Esther Delgado Sánchez, reune obras intuitivas, oníricas y expresivas de distintos momentos creativos que acompañan a la artista desde hace años. La pintora recomienda contemplarlas “sin pensamientos preconcebidos, con predisposición abierta a las sensasiones y emociones personales”.

Hanni Aita, de ascendencia paterna italiana, reside en el municipio de San Bartolomé de Tirajana desde hace doce años. Llegó a Gran Canaria con la encomienda de estudiar español durante un año, pero terminó afincándose en Maspalomas atraída por la personal idiosincrasia de la población local, “y por el mar”, insiste. Comprobó en la calma de su propio espíritu que el sosiego de la vida en Gran Canaria y el carácter de su gente le ofrecían un equilibrio y una paz inalcanzable en la estresante velocidad cotidiana de su ciudad natal. En las paredes y muros del complejo de apartamentos Bogotá, en Playa del Inglés, se conservan aún varios de sus trabajos murales iniciales, algunos de más de tres metros.

Noticias relacionadas

La artista reconoce que la exposición ‘De lo humano hacia lo divino’, “dedicado al despertar de la conciencia”, es un proyecto cargado de energía porque refleja muchos momentos de su camino espiritual. “Se trata del viaje íntimo que tarde o temprano todos tenemos que hacer si buscamos algo más que lo superficial”, asegura. Entiende la pintura como un hobby “porque el arte necesita libertad”.