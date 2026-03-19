Agaete suspende todos los actos del Carnaval por la llegada de la borrasca Therese y activa el Plan de Emergencias Municipal

El Ayuntamiento de Agaete ha activado el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) y tomado medidas preventivas ante la llegada de la borrasca Therese, que se prevé afecte al municipio con fuertes vientos, lluvias intensas y fenómenos costeros adversos.

Debido a la situación de alerta, todos los actos del Carnaval previstos para este fin de semana en Agaete han sido suspendidos. Entre ellos, se encontraba el tradicional Velatorio de la Sardina esta noche a las 21:00 horas, el mogollón del velatorio a las 22:00 horas.

Asimismo, queda cancelada la VIII Carrera de Tacones y Aletas programada para mañana a las 17:30 horas, así como el posterior mogollón del entierro de la sardina con las actuaciones de Leyenda Joven, Armonía Show y Furia Joven.

Cierre de senderos y caminos rurales

Además de la cancelación de estos eventos, se ha procedido a cerrar los senderos y caminos rurales y a prohibir las actividades de senderismo en el municipio. Las instalaciones deportivas municipales también permanecerán cerradas a partir de las 15:00 horas, y las actividades en espacios interiores y exteriores de los centros municipales serán suspendidas.

El Polideportivo Municipal y otras instalaciones públicas se mantendrán cerrados, y se han cerrado parques infantiles, zonas arboladas, la avenida marítima, las playas y el muelle, quedando prohibido el baño debido al temporal costero.

El Ayuntamiento de Agaete recomienda a la ciudadanía que evite desplazamientos no esenciales, se aleje de zonas bajas e inundables, y tenga precaución con el riesgo de caída de árboles, ramas y escombros. También se solicita asegurar objetos que puedan verse desplazados por el viento, como los que se encuentran en azoteas y balcones.

Estas medidas estarán vigentes hasta que las condiciones meteorológicas mejoren, y el Ayuntamiento ha asegurado que mantendrá a la población informada a través de los canales oficiales.