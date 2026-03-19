El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana suspende las actividades y cierra todas las instalaciones deportivas, culturales, sociales y de ocio

Debido a la situación de Alerta en Canarias declarada por fenómenos metereológicos adversos el Ayuntamiento de Santa de Tirajana ha decidido suspender desde las 14 horas de este jueves todas las actividades municipales previstas en instalaciones municipales tanto deportivas como culturales, de ocio y sociales. La decisión se tomó durante la reunión convocada por el alcalde durante la mañana de este jueves tras la activación desde primera hora del Plan de Emergencias Municipal.

Desde las 14 horas se procedió al cierre las instalaciones deportivas, culturales y sociales municipales y han quedado suspendidas las actividades en las Escuelas Infantiles Municipales, Centros de Mayores y Centros Sociosanitarios (Discapacidad, Alzheimer, y Rehabilitación Psicosocial), así como los Centro de Tarde de La Orilla y Balos y las Escuelas Artísticas Municipales.

Estas medidas también afectan al Día de la Mujer que se iba a celebrar la tarde de este jueves en el teatro Víctor Jara y a la Exposición Canina Nacional e Internacional que estaba previsto celebrar este sábado y domingo en la Karpa. También se suspende el Mercado Agrícola previsto para este sábado y todas las actividades deportivas que se habían programado.

El alcalde, Francisco García, visitó este jueves, acompañado del concejal de Atención Social Comunitaria, Saúl Goyes y el edil de Protección Civil, Juan Francisco Guedes, el albergue que se ha abierto en el pabellón deportivo de Doctoral, donde podrán dormir, comer y asearse las personas sin hogar.

El primer edil manifestó que “hemos activado el PEMU para cerrar las instalaciones municipales, y recomendamos a las personas que eviten los desplazamientos que no sean necesario, por eso hemos decidido también que realice teletrabajo desde sus casas el personal municipal que no esté adscrito a Servicios Esenciales del área de Servicios Sociales, Servicios Públicos, Protección Civil, medios de comunicación o Emergencias.

Albergue en Doctoral

El concejal de Atención Social y Sociosanitaria Sául Goyes destacó que “desde los Servicios Sociales hemos habilitado este pabellón deportivo de Doctoral para las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo, disponemos de 20 camas y 20 más de reserva, con comida y material de higiene, y van a estar aquí mañana tarde y noche para todas las personas que lo necesiten”. Por su parte, el concejal de Protección Civil, Juan Francisco Guedes señaló que “está el PEMU activado y tendremos de guardia equipos de Protección Civil al menos hasta el domingo para cualquier incidencia o necesidad que se pueda producir”. Guedes recomendó “a la ciudadanía que se informe por canales oficiales como las redes sociales de Protección Civil, del Ayuntamiento o de la Policía Local”.

En el bando de Alcaldía donde se anuncia el cierre de las instalaciones municipales y la suspensión de todas las actividades desde este mediodía también se señala que “De igual manera, se prohíbe el uso de las playas y zonas de baño del municipio, quedando las mismas con la señal de bandera roja”.

Desde el Ayuntamiento también se recomienda que se retiren objetos en terrazas y azoteas que puedan ser arrastrados por el viento, que se eviten desplazamientos innecesarios o se aparque en zonas inundables cerca de cauces de barrancos. También que se evite realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar.