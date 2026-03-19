Estragos de la borrasca Therese en Gran Canaria: barrancos que corren, casas afectadas y nueva fechas para el carnaval de Maspalomas

Gran Canaria se prepara para la borrasca de alto impacto Therese. De momento, las consecuencias han sido escasas, con algunos cierres de carreteras, barrancos que vuelven a correr, y afecciones en inmuebles y calles situadas en primer línea de mar. Eso sí, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha aplazado la cabalgata del carnaval prevista para este fin de semana, trasladando su celebración al próximo sábado, 28 de marzo. Al igual que Agaete, que ha paralizado toda su programación.

El Cabildo ha cancelado sus actividades, como medida preventiva para reducir los desplazamientos que no sean indispensables. En materia de carreteras, ha bloqueado el acceso a Tirma y al Mirador del Andén Verde (GC-200), y de noche también la vía insular GC-210, entre Tejeda y Artenara. A su vez, en la tarde de ayer se llevó a cabo un cierre temporal por oleaje del ramal de la GC-2 de acceso al Lloret, junto al Auditorio Alfredo Kraus y Las Arenas. También se han suspendido los trabajos de asfaltado en la GC-3 (Las Palmas-Arucas) y además el Consejo Insular de Aguas recuerda la prohibición de aparcar en los cauces públicos y su tránsito en caso de lluvias intensas.

Paso de la borrasca Therese por Gran Canaria (19/03/26) / Andrés Cruz / José Pérez Curbelo

En Gran Canaria, las previsiones apuntan que las lluvias pueden ser intensas en toda la geografía insular, si bien la mayor probabilidad de impacto se localiza en la cuenca sur, donde han empezado correr los barrancos de Veneguera, Los Azulejos, Soria y Tunte.

Sur: nueva programación para el carnaval

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana decidió anoche cambiar de fecha la Gran Cabalgata, inicialmente prevista para mañana sábado, al día 28. El resto de la programación también se muda a la semana que viene: la gala drag el miércoles a las 21.00 horas; el carnaval canino el jueves a las 17.00 horas; el viernes a las 12.00 el rescate de la sardina, a las 21.00 horas la Gala del Turista y después el mogollón; y el domingo a las 19.00 horas el entierro de la sardina el domingo.

Mogán ha cancelado los eventos al aire libre y ha cerrado instalaciones municipales y espacios públicos en el exterior. Los operarios municipales han abierto una zanja en playa de Tauro para evitar la inundación de las casas.

La Provincia

San Bartolomé de Tirajana habilitó un albergue temporal en el pabellón de El Tablero para ayuda de emergencia. Ya acoge a 11 personas sin hogar de San Bartolomé y Mogán, ya que ha decidido compartir este recurso, junto a un gato y un perro. Cuenta con una capacidad inicial para 50 personas y ofrecerá servicios de pernoctación, manutención y atención básica, tanto a personas sin hogar como a aquellas que no puedan acceder a sus viviendas por cortes de carreteras o queden aislados. Esto conlleva que el recinto queda inoperativo para el deporte. En playas como San Agustín se ha abierto una vaguada para canalizar el agua desde un barranquillo hacia el mar.

Espacios públicos

Teror ha cancelado la actividad sus espacios públicos en la Escuela de Música ‘Candidito’ y suspende los actos por el Día de la Mujer; en cuanto al Mercadillo dominical, hoy se valora su apertura. Por su parte, Moya cerró la calle La Barranquera y el Charco de San Lorenzo por los efectos de la borrasca y el oleaje afectó a los cimientos de una casa de El Altillo.

La Provincia

Arucas cierra al baño las playas de El Puertillo, San Andrés y Quintanilla por la borrasca Therese / LP/DLP

Arucas puso la bandera roja a sus playas y las piscinas de Los Charcones, junto a parques como el de Las Flores y Los Granjeros; Gáldar se ha visto afectada por el oleaje, entrando el agua incluso a un restaurante en Bocabarranco; y en las medianías de Guía cayó un gran eucalipto que obligó al cierre de una carretera rural. Y durante la jornada se inhabilitaron todas las plazas y playas.

En Agaete están suspendidos los actos públicos de estos días, incluido el programa del carnaval y se deja sin paso barrancos, parques infantiles y zonas arboladas, de la avenida, playas y muelle, y se ha prohibido el baño. Santa Lucía, por último, ha habilitado un pabellón en El Doctoral y suspende el mercado agrícola de mañana.