El Cabildo activa un plan de empleo para reforzar el personal en las bibliotecas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha un plan de empleo específico para reforzar las bibliotecas municipales de la isla con la contratación de 21 auxiliares administrativos. La iniciativa, dotada con 800.000 euros, permitirá incorporar a una persona en cada municipio durante un año, entre octubre de 2026 y octubre de 2027.

El programa se articula mediante una subvención directa a los ayuntamientos que lo soliciten, con el objetivo de cubrir los costes salariales de personas desempleadas que desempeñarán funciones de apoyo en estos centros. La medida parte de la colaboración entre las áreas de Cultura y de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo.

El plan responde a la falta de personal detectada en las bibliotecas municipales, una situación que se puso sobre la mesa en reuniones recientes entre responsables del Cabildo, la Biblioteca Insular y representantes del sector. En muchos casos, estos espacios funcionan con plantillas reducidas o con contratos a tiempo parcial. Esta carencia limita la prestación de servicios a la ciudadanía y dificulta el cumplimiento de los estándares establecidos por la normativa autonómica en materia de lectura y bibliotecas.

Casi medio centenar de bibliotecas

En Gran Canaria existen actualmente 42 bibliotecas entre centrales y municipales, con un total de 92 trabajadores. De ellos, 53 cuentan con jornada completa y 39 trabajan a tiempo parcial. Por categorías, hay tres técnicos superiores, ocho técnicos medios, 37 técnicos auxiliares y 44 auxiliares.

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El Cabildo prevé que este refuerzo permita mejorar la atención al público y el funcionamiento de estos espacios culturales, considerados clave para el acceso a la lectura y a los servicios culturales en todos los municipios de la isla.