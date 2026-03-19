Cae parte de un muro en Playa del Águila y obligan a precintar la zona

Un tramo de un muro perimetral se desplomó en la noche del miércoles en Playa del Águila, en el sur de Gran Canaria, en un incidente que obligó a intervenir a Policía Local y Bomberos, que procedieron a asegurar y precintar la zona afectada.

El derrumbe se produjo sobre las 21.20 horas y afectó a una parte del cerramiento que cayó en dirección a la playa. Afortunadamente, el desprendimiento se registró en un punto sin tránsito en ese momento, por lo que no se han notificado heridos.

Según ha trascendido, el muro presentaba un visible estado de deterioro y en el entorno ya existían carteles que advertían del riesgo de desprendimiento.

Tras la caída, los servicios de emergencia actuaron para acordonar el área y evitar el paso de personas por motivos de seguridad. Además, está previsto que este jueves el área de Urbanismo curse un requerimiento a la propiedad para que adopte las medidas correspondientes.

El incidente se produce en un contexto de especial atención por la inestabilidad meteorológica y el empeoramiento de las condiciones en distintos puntos de la isla.