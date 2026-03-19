Un desprendimiento en Cruz Grande anticipa la llegada del frente más intenso a Gran Canaria
La lluvia ya aparece en algunos puntos de la isla mientras se espera el peor episodio del temporal a partir de las 13:30 horas
La llegada del frente asociado al temporal previsto para este jueves en Gran Canaria comienza a dejar sus primeros efectos. A primera hora de la mañana se registró un pequeño desprendimiento en La Degollada de la Cruz Grande, que obligó a intervenir a la UTE de mantenimiento de carreteras, restableciendo la normalidad en la vía poco después.
Este incidente se produce en las horas previas al impacto más significativo del episodio meteorológico, para el que las autoridades han advertido de que son las últimas horas para reforzar las medidas de prevención.
Según las previsiones, el frente comenzará a barrer la isla a partir de las 13:30 horas, con especial incidencia en las zonas del sur y suroeste, donde se espera una mayor intensidad de lluvias y viento.
En estos momentos, ya se registran precipitaciones en algunos puntos, aunque todavía no alcanzan la intensidad prevista para las próximas horas. Por ello, se mantiene el llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios oficiales.
Las autoridades recuerdan la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales ante la evolución de un episodio que podría intensificarse a lo largo del día.
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