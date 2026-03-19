La Feria Km0 regresa a Maspalomas con más de 60 productores y lo mejor del campo de Gran Canaria

Gran Canaria vuelve a apostar por el consumo de productos locales y de cercanía con una nueva edición de la Feria Km0, un mercado agrícola al aire libre que reunirá a más de 60 productores de la isla en el sur del territorio insular. El evento se celebrará los días 28 y 29 de marzo en Maspalomas, concretamente en el campo de fútbol nº3 situado junto al Parque Sur, y abrirá sus puertas desde las 09:00 hasta las 14:00 horas.

Esta iniciativa se ha consolidado como una de las citas más esperadas para los amantes de la gastronomía local, el producto fresco y el contacto directo con quienes trabajan la tierra. Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán adquirir alimentos cultivados y elaborados en la isla, apostando por un modelo de consumo responsable que favorece al sector primario y reduce la huella ambiental del transporte.

La Feria Km0 no solo es un espacio de compra, sino también un punto de encuentro que pone en valor la identidad agrícola y gastronómica de Gran Canaria, combinando tradición, cultura y sostenibilidad.

Un mercado directo entre productores y consumidores

Uno de los principales atractivos de esta feria es que permite comprar directamente a los productores, eliminando intermediarios y garantizando un producto fresco, de temporada y con origen conocido.

Los asistentes podrán recorrer más de 60 carpas o puestos instalados al aire libre, donde agricultores, ganaderos y artesanos alimentarios ofrecerán una amplia variedad de alimentos cultivados o elaborados en la isla.

Entre los productos que podrán encontrarse destacan:

Frutas y verduras frescas de temporada

Quesos artesanos elaborados en Gran Canaria

Mieles naturales

Pan artesanal

Huevos de producción local

Guarapo y derivados de la caña de azúcar

Otros alimentos tradicionales del campo canario

Este tipo de mercados se ha convertido en una herramienta clave para impulsar el sector primario, especialmente en territorios insulares donde el consumo de productos importados sigue siendo elevado.

Además, la cercanía entre productor y consumidor permite conocer cómo se cultivan los alimentos, su origen y su proceso de elaboración, lo que genera mayor confianza y conciencia sobre lo que llega a la mesa.

Impulso al producto de kilómetro cero

El concepto Km0 o kilómetro cero hace referencia a aquellos productos que se producen y consumen en un radio geográfico cercano. Este modelo busca reducir el impacto ambiental derivado del transporte de alimentos y apoyar la economía local.

En una isla como Gran Canaria, donde gran parte de los alimentos consumidos provienen del exterior, iniciativas como la Feria Km0 ayudan a visibilizar la riqueza agrícola del territorio y fomentan hábitos de consumo más sostenibles.

Comprar productos de proximidad ofrece varias ventajas:

Mayor frescura y calidad

Menor impacto ambiental

Apoyo directo al agricultor y ganadero local

Conservación de variedades agrícolas tradicionales

Impulso a la economía rural

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Además, este tipo de eventos permiten que el público redescubra alimentos cultivados en la isla que, en muchos casos, no se encuentran fácilmente en grandes superficies comerciales.