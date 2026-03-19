Gáldar amplía la suspensión de actividades y cancela la Feria del Queso ante la persistencia de la alerta meteorológica por 'Therese'

El Ayuntamiento de Gáldar informa de la actualización del Plan de Emergencias Municipal (PEMU) ante la evolución de la alerta por fenómenos meteorológicos adversos decretada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias. La borrasca 'Therese' continúa afectando a Gran Canaria con lluvias intensas, vientos fuertes y riesgo de inundaciones, un escenario que se mantendrá activo según los avisos oficiales, hasta el próximo domingo.

Tras la valoración técnica realizada por el Comité de Emergencias, y en aplicación de los protocolos de seguridad del PEMU de Gáldar, se ha determinado que no se pueden garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo seguro de eventos multitudinarios en espacios exteriores. Por este motivo, se adopta la decisión de suspender la XXVIII edición de la Feria del Queso de Gáldar, una de las citas más relevantes del sector primario del municipio, que estaba programada para celebrarse del 20 al 22 de marzo de 2026.

La cancelación afecta a todas las actividades vinculadas a la feria, incluyendo la cata comentada de quesos y la Fiesta del Queso. El Consistorio trabaja ya en la reprogramación del evento, que se anunciará oportunamente a través de los canales oficiales una vez se normalice la situación meteorológica.

En la misma línea preventiva, y ante la imposibilidad de asegurar entornos estables para la celebración de actos públicos, queda igualmente cancelada toda la programación del fin de semana de la Bajada de la Virgen de La Vega. También se suspende el taller para mayores 'Participar también es cuidarse', dirigido a las personas mayores y previsto para mañana viernes en el Club de Mayores de Gáldar.

Asimismo, se mantiene el cierre del Cementerio Municipal desde la tarde de hoy y hasta nuevo aviso, como medida de precaución ante el riesgo de desprendimientos y las condiciones de acceso en zonas aledañas. Esta decisión responde a la necesidad de garantizar la seguridad de las personas que visitan el recinto y del personal municipal encargado de su mantenimiento.

En estos momentos se encuentran activas las alertas por vientos fuertes, lluvias intensas y fenómenos costeros. Para las próximas horas se espera lluvia persistente, rachas de viento que pueden alcanzar los 70 km/h y también se ha decretado la prealerta por inundaciones y riesgos de desprendimiento. El Gobierno de Canarias activó el PLATECA en Situación de Prealerta para garantizar el seguimiento de las posibles afectaciones a infraestructuras y viviendas por desplomes y desprendimientos de tierras que pudieran darse.

Máxima precaución

El Ayuntamiento de Gáldar recuerda a la población la importancia de extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y no aproximarse a zonas de costa. Se insta a seguir únicamente la información procedente de fuentes oficiales y los canales de comunicación del Consistorio. Entre las recomendaciones prioritarias se encuentra evitar situarse en muelles, espigones o zonas donde rompen las olas, así como no realizar actividades deportivas o recreativas en el mar ni bañarse en playas con fuerte oleaje o sin vigilancia.

En cuanto a las zonas de interior, se aconseja mantenerse alejado de zonas inundables, barrancos y lugares con riesgo de desprendimientos. Tampoco se recomienda circular con vehículos por carreteras cercanas a la costa durante episodios de oleaje intenso, asegurar las embarcaciones y evitar la pesca en zonas expuestas. La ciudadanía debe seguir únicamente la información procedente de fuentes oficiales como el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Gáldar o Protección Civil.

Noticias relacionadas

El Comité de Emergencias municipal permanece en estado activo y evaluará de forma continua la evolución de la situación. Las decisiones relativas a la reapertura de instalaciones o la reprogramación de actividades se comunicarán a través de la web municipal y las redes sociales oficiales del Ayuntamiento. En caso de emergencia, la ciudadanía debe contactar con el servicio de atención 112.