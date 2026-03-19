‘Labrantes de la Palabra’ cuenta sus historias en el Festival de Narración Oral de Agüimes

La 35ª edición del Festival Internacional de Narración Oral ‘Cuenta con Agüimes’ se adentra en su ecuador para concluir este domingo, día 22, a las 12:00 horas, con una sesión en la que participarán la mayoría de los narradores y narradoras invitadas. La misma se llevará a cabo con entrada libre en el Teatro Municipal con el concurso de la guipuzcoana Virginia Imaz, los zamoranos José Luis Gutiérrez ‘Don Guti’ y Cristina Temprano, el canario Pancho Bordón y la marroquí Halima Handame.

Antes, el sábado, día 21, tendrá lugar una de las jornadas más intensas del citado festival que organiza la concejalía de Cultura que dirige Efraín González, con la colaboración de la Consejería de Cultura el Cabildo grancanario. A las 12:00 horas, Cristina Temprano, protagonizará una sesión orientada al público familiar en la Casa de la Cultura de Arinaga, para celebrarse, ya en horario de tarde, el homenaje que el festival más antiguo de los que tienen lugar en España le dedica a los 25 años que cumple uno de los colectivos de Canarias más proactivos alrededor de la difusión de la narración oral, Labrantes de la Palabra. El acto se celebra a las 17:00 horas en el Teatro Municipal.

Recuperación de la memoria oral popular

Labrantes de la Palabra es un grupo de narradores muy peculiar. Bajo la dirección del narrador grancanario Antonio López está conformado por personas mayores que tratan de intervenir el futuro, narrándole al presente cuentos que tienen que ver con el pasado y la memoria de Canarias. Cuentan para niños, adolescentes y adultos, habitualmente en centros educativos y bibliotecas, siendo protagonistas y portadores desde hace más de dos décadas de lo que ya está considerada como una reconocida y respetada experiencia de intervención social. El citado colectivo vinculado a la Biblioteca Municipal de Arucas, ha participado en festivales relevantes como el Festival de Agüimes, el de Los Silos de Tenerife, Un Madrid de Cuento o en los maratones de cuentos de la Biblioteca Insular de Gran Canaria o el de Guadalajara, en Castilla-La Mancha. Propiciando el encuentro intergeneracional, han sido protagonistas de proyectos internacionales como StoryGEN, compartiendo y trasladando esta experiencia a otros países de Europa a través de las bibliotecas.

Emulando el antiguo oficio de los labrantes y canteros de piedra enraizado en Arucas, continúan grabando formas para dejarlas en la memoria colectiva utilizando la palabra como cincel, incentivando la oferta cultural y el rescate de tradiciones de manera eficaz. Además de los eventos citados, tienen una amplia agenda anual de sesiones de cuentos y juegos tradicionales en centros educativos y bibliotecas, desarrollando proyectos de largo recorrido, como el proyecto Círculo de la Palabra que persigue dotar de raíz histórica y mejorar la capacidad de comunicación oral de los jóvenes, y que en la actualidad está consolidado en nueve centros escolares del municipio de Arucas.

Seguidamente, a las 18:00 horas, también en el Teatro Municipal, los responsables de algunos de los principales festivales y colectivos de narración oral de Canarias se reunirán alrededor de una mesa redonda para reflexionar sobre la realidad de cada uno de ellos. En la mesa citada estarán presentes tres de los eventos más importantes de Canarias, el Festival de Los Silos de Tenerife, el denominado Palabras al Vuelo que se celebra en Lanzarote y el ‘Cuenta con Agüimes’, a los que se sumará el colectivo Labrantes de la Palabra.

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La jornada sabatina concluye a las 20:30 horas con la sesión familiar con entrada libre que reúne a dos narradores bien distintos, pero interesados en una misma fuente de inspiración: la recuperación de la tradición oral vinculada a la tierra y a las generaciones ancianas de cada una de sus geografías. Halima Hamdane proviene de Marruecos y José Luis Gutiérrez, ‘Don Guti’, de Zamora.