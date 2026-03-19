Llega la Feria de Saldos a Teror
Del 27 al 29 de marzo, la Feria de Saldos de Teror ofrecerá una amplia variedad de productos a precios reducidos, con actividades paralelas como ludoteca, conciertos y un bingo solidario a favor de la Fundación Alejandro da Silva
La feria de saldos de Teror, organizada por ASETEROR, asociación de empresarios de Teror y donde colabora el ayuntamiento de Teror desde el área de comercio; se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo una nueva edición de la Feria de Saldos,
en la que comercios y empresas del municipio sacan a la calle una gran oferta de productos a muy buenos precios.
La Feria de Saldos de Teror regresa como elemento dinamizador de la Zona Comercial
Abierta del municipio.
La Feria de Saldos de Teror ocupará unos tres mil metros cuadrados de superficie y contará con una carpa que protegerá de la lluvia y el sol los puestos de una veintena de establecimientos del municipio pertenecientes a los sectores de la moda, calzado, lencería, deportes, complementos, librería, mobiliario, decoración y menaje, repostería, belleza, regalos, hogar y electrodomésticos, entre otros.
Además, contará con zona gastronómica, compuesta con stand de comida y espacio para consumo del público, una zona de ludoteca infantil donde los padres podrán dejar a sus niños para realizar sus compras, así como dos puestos solidarios de las asociaciones destacando la" Fundación Alejandro da Silva contra la leucemia".
HORARIO DE APERTURA Y ACTIVIDADES PARALELAS
La Feria, que estará ubicada en la Plaza de Sintes, permanecerá abierta en horario ininterrumpido el viernes y sábado desde las 10:00 hasta las 20:00; y el domingo desde las 10:00 a las 15:00 horas.
El evento comercial dispondrá de un programa de actividades paralelas en sus tres días de apertura, dinamizada con sorteos, gastronomía, ludoteca y conciertos en directo de los grupos 'Son Aldea' y 'Parranda El Lebrillo'. Y acciones solidarias como el bingo y la campaña de donación.
Viernes 27
16:30 – 19:30 Ludoteca
20:30 Son Aldea
Sábado 28
11:00 a 14:00 Ludoteca
12:00 a 17:00 Bingo Solidario a favor de 'Fundación Alejandro da Silva contra la leucemia'
16:30 – 19:30 Ludoteca
20:30 Parranda El Lebrillo
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