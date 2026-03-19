Llega la Feria de Saldos a Teror

La feria de saldos de Teror, organizada por ASETEROR, asociación de empresarios de Teror y donde colabora el ayuntamiento de Teror desde el área de comercio; se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo una nueva edición de la Feria de Saldos,

en la que comercios y empresas del municipio sacan a la calle una gran oferta de productos a muy buenos precios.

La Feria de Saldos de Teror regresa como elemento dinamizador de la Zona Comercial

Abierta del municipio.

La Feria de Saldos de Teror ocupará unos tres mil metros cuadrados de superficie y contará con una carpa que protegerá de la lluvia y el sol los puestos de una veintena de establecimientos del municipio pertenecientes a los sectores de la moda, calzado, lencería, deportes, complementos, librería, mobiliario, decoración y menaje, repostería, belleza, regalos, hogar y electrodomésticos, entre otros.

Además, contará con zona gastronómica, compuesta con stand de comida y espacio para consumo del público, una zona de ludoteca infantil donde los padres podrán dejar a sus niños para realizar sus compras, así como dos puestos solidarios de las asociaciones destacando la" Fundación Alejandro da Silva contra la leucemia".

HORARIO DE APERTURA Y ACTIVIDADES PARALELAS

La Feria, que estará ubicada en la Plaza de Sintes, permanecerá abierta en horario ininterrumpido el viernes y sábado desde las 10:00 hasta las 20:00; y el domingo desde las 10:00 a las 15:00 horas.

El evento comercial dispondrá de un programa de actividades paralelas en sus tres días de apertura, dinamizada con sorteos, gastronomía, ludoteca y conciertos en directo de los grupos 'Son Aldea' y 'Parranda El Lebrillo'. Y acciones solidarias como el bingo y la campaña de donación.

Viernes 27

16:30 – 19:30 Ludoteca

20:30 Son Aldea

Sábado 28

11:00 a 14:00 Ludoteca

12:00 a 17:00 Bingo Solidario a favor de 'Fundación Alejandro da Silva contra la leucemia'

16:30 – 19:30 Ludoteca

Noticias relacionadas

20:30 Parranda El Lebrillo