Mogán activa el Plan de Emergencias Municipal por la borrasca Therese

El Ayuntamiento de Mogán ha activado el Plan de Emergencias Municipal (PEMUGÁN) debido a las alertas por fenómenos atmosféricos adversos declaradas por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y la Dirección del Plan Insular de Protección Civil de Gran Canaria (PEIN), a causa de la borrasca “Therese”.

La activación del PEMUGÁN responde concretamente a las alertas por viento, lluvia y fenómenos costeros, así como a las prealertas por riesgo de inundaciones y desprendimientos. De esta forma, el Consistorio moganero, a través de la Dirección del Plan de Emergencias y Protección Civil del municipio, liderada por la alcaldesa Onalia Bueno, ha dispuesto todos los medios y recursos municipales para garantizar la seguridad.

Asimismo, ha acordado, como medida preventiva, la suspensión de los eventos al aire libre, así como el cierre de instalaciones municipales y espacios públicos de titularidad municipal que también se desarrollen en el exterior, hasta que se dicte lo contrario.

El Ayuntamiento solicita a la población extremar las precauciones para evitar riesgos innecesarios. En este sentido, se aconseja evitar desplazamientos que no sean imprescindibles mientras se mantengan las condiciones adversas. También es importante asegurar puertas y ventanas en viviendas y locales, así como retirar de balcones, terrazas y azoteas cualquier objeto que pueda ser desplazado por la acción del viento.

Se recuerda también la conveniencia de no estacionar vehículos en barrancos ni en sus proximidades, con el fin de prevenir posibles incidencias derivadas de arrastres o crecidas puntuales. Del mismo modo, se recomienda mantenerse alejado de la costa y evitar zonas expuestas al oleaje.

Ante cualquier situación de emergencia se debe contactar con el 1-1-2 y seguir la información oficial a través de los canales institucionales.

Noticias relacionadas