Óscar Hernández acusa a NC de hostigar al gobierno de Santa Lucía

El presidente de Municipalistas Primero Canarias, Óscar Hernández, ha criticado con dureza el escrito presentado por Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana para que el alcalde, Francisco García, y cinco concejales pasen a la condición de no adscritos, medida que considera una maniobra de “hostigamiento” sin beneficio alguno para la ciudadanía. Hernández sostiene que esta ofensiva de la antigua dirección de NC responde al enfado y la “agresión permanente” hacia sus excompañeros, después de que se negaran a “dar un paso a un lado” y optaran por impulsar el proyecto municipalista.

Según explica, la dirección de NC habría estudiado los informes y pronunciamientos previos emitidos en otros ayuntamientos, como el de San Bartolomé de Tirajana, donde ya se rechazaron peticiones similares, para tratar de pulir ahora los argumentos jurídicos sobre una supuesta expulsión de la coalición electoral Nueva Canarias–Frente Amplio Canarista. No obstante, Hernández subraya que Municipalistas Primero Canarias está a la espera de los informes del Ayuntamiento de Santa Lucía y de otros dictámenes externos, incluido el del Gobierno de Canarias, antes de valorar en detalle el alcance del nuevo escrito.

El dirigente municipalista considera un error que se vuelva a plantear el pase de concejales a la condición de no adscritos. Hernández rechaza también que se intente equiparar a los concejales de Santa Lucía con casos de transfuguismo, como los que se han debatido en otros ayuntamientos, y sostiene que la definición de tránsfuga corresponde a quien abandona un gobierno y firma una moción de censura contra el mismo, “no a quienes siguen sosteniendo al ejecutivo municipal con el que concurrieron a las elecciones”. A su juicio, lo que persigue ahora el escrito de NC es “dejar sin salario al alcalde y a varios concejales para hacer el mayor daño posible”, pero insiste en que, incluso en ese escenario, Municipalistas Primero Canarias mantendrá su apuesta por la estabilidad y seguirá gobernando “hasta el final del mandato” si cuenta con el respaldo del resto de fuerzas de la coalición de gobierno.

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El presidente de Municipalistas Primero Canarias recalca que ni él ni el alcalde Francisco García van a dedicar su tiempo a “conspiraciones internas” ni a responder a agresiones políticas, porque su prioridad sigue siendo “resolver los problemas de Santa Lucía”. Hernández concluye que, mientras otros se centran en peleas orgánicas y maniobras para intentar debilitar al gobierno local, el grupo municipal continuará trabajando en la gestión diaria del Ayuntamiento, en la prestación de servicios públicos y en el cumplimiento del programa comprometido con los vecinos y vecinas del municipio.