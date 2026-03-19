El plan de limpieza de invernaderos retira 7,7 toneladas de residuos en el Sureste

La imagen de plásticos y hierros de antiguos invernaderos en la zona del Sureste, que ofrecen una visión de abandono de las tierras donde antes se cultivaba, va desapareciendo de manera paulatina de la mano del segundo Plan de Adecentamiento y Mejora del Entorno Aeropuerto-Zona Sur Turística, en el que han trabajado 83 personas de los tres municipios del Sureste, Ingenio, Santa Lucía y Agüimes. La actuación es una acción de recuperación ambiental y apoyo al empleo en un espacio estratégico para mejorar la imagen de entrada y salida de la isla por avión.

Este nuevo plan de empleo que llegó a su final, ha actuado sobre más de 130 hectáreas en diferentes puntos de los tres municipios, en los que se han retirado 750.780 kilos de residuos de malla blanca y negra, mangueras de riego de polietileno, madera, alambres, metales e hilos, además de enseres, basura y materiales vinculados en gran parte al abandono de usos agrícolas y al deterioro acumulado del paisaje.

Las zonas de actuación por municipios son en Agüimes, se intervino sobre 30,67 hectáreas en zonas como Vargas, La Laguna, Arinaga, Las Rosas y Piletas. En Ingenio, la actuación alcanzó 40,97 hectáreas en la zona de la montaña de Marfú y El Burrero. En Santa Lucía de Tirajana, el plan permitió adecentar 58,53 hectáreas en Llanos del Polvo, Bahía de Formas y Pozo Izquierdo.

El acto de clausura contó con la asistencia del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el director insular de Empleo del Cabildo, Emiliano Santana; la presidenta de la Mancomunidad del Sureste y alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín; el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández; y el alcalde de Santa Lucía, Francisco García. También estuvieron presentes los trabajadores y trabajadoras que han participado en este segundo plan de adecentamiento y mejora del entorno, quienes recibieron las felicitaciones de los representantes públicos por el trabajo realizado.

Este plan de choque está financiado íntegramente por la Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, con una inversión de 1.807.983 euros, y ha contado con la colaboración de la Mancomunidad del Sureste.

Un plan con continuidad y réplica en la comarca del norte de la isla

Antonio Morales destacó que “las personas empleadas en este Plan se han formado a medida que trabajaban, limpiaban y protegían el territorio de la isla”, haciéndolo además en “nichos laborales de futuro vinculados a las líneas estratégicas impulsadas por el Gobierno de la isla”. La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, quien centró el protagonismo en la labor de los trabajadores y trabajadoras, subrayó que “el trabajo realizado ha tenido un impacto visible en el entorno, pero también ha contribuido a reforzar la conciencia sobre la importancia de cuidar y respetar los espacios comunes”.

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Por su parte, Emiliano Santana, director insular de Empleo del Cabildo de Gran Canaria, resaltó que "desde el Cabildo de Gran Canaria seguimos trabajando para ayudar a los colectivos que tienen mayor dificultad para encontrar empleo como son las personas que son desempleados de larga duración, mujeres y mayores de 45 años principalmente.