La plantación de 3.000 árboles revive los montes de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha plantado cerca de 3.000 árboles en los montes de la isla durante el pasado invierno dentro del proyecto Fomento para el Empleo 2025, una iniciativa que combina la inserción laboral con la restauración ambiental. El programa, financiado con 400.000 euros, se ejecuta en colaboración con el Servicio Canario de Empleo y la Fundación Foresta.

La actuación, que se encuentra en su ecuador, ha permitido formar y emplear a 14 personas con dificultades de acceso al mercado laboral, que han trabajado en tareas forestales en municipios como Valleseco, Teror, Telde y Santa María de Guía.

Empleo verde

El equipo está integrado por perfiles diversos, entre ellos peones forestales, capataces y personal técnico, que reciben formación práctica durante el desarrollo de los trabajos. El objetivo es mejorar su empleabilidad en el ámbito del empleo verde, un sector en crecimiento vinculado a la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.

Las labores han incluido no solo la plantación de árboles, sino también trabajos de desbroce, limpieza forestal y prevención de incendios, contribuyendo a la mejora del estado de los montes de la isla.

Restauración ambiental

Desde el punto de vista ambiental, el proyecto ha favorecido la recuperación de especies propias del monteverde canario, como acebiños, fayas, brezos o barbusanos, además de otros endemismos. También se han eliminado especies invasoras como la tunera o la caña, y se han preparado más de 3.000 hoyos para plantación.

En paralelo, se han instalado más de 2.600 protectores para garantizar el crecimiento de los ejemplares y se han empleado recursos hídricos para asegurar su arraigo.

Continuidad del programa

El personal participante ha recibido formación teórica y práctica en identificación de flora, manejo de herramientas y técnicas forestales, así como en el uso de herramientas digitales para la planificación de trabajos en campo.

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El proyecto forma parte del marco de cooperación entre el Cabildo de Gran Canaria y el Servicio Canario de Empleo dentro del FDCAN, con el objetivo de generar oportunidades laborales vinculadas al medio ambiente y avanzar en la recuperación del patrimonio natural de la isla.