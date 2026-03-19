Un puente mejorará el acceso a Firgas para aliviar el tráfico

El Cabildo de Gran Canaria ha propuesto adjudicar por 256.794 euros la redacción del proyecto para construir un nuevo acceso directo a Firgas desde la GC-20. La iniciativa contempla la creación de una vía que conectará esta carretera con la GC-30 mediante un viaducto sobre el Barranco de Rosales, con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad vial en el municipio.

La Mesa de Contratación ha planteado encargar la asistencia técnica a la empresa Sociedad de Ingeniería, Servicios del Territorio y Medio Ambiente S.A., que deberá desarrollar tanto el proyecto de trazado como el constructivo en un plazo de 13 meses.

Descongestionar el tráfico

La futura infraestructura forma parte de los acuerdos entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Firgas para mejorar la red viaria local. El trazado previsto, de aproximadamente un kilómetro, contará con dos carriles en un sentido y uno en el otro, además de arcenes exteriores adaptados a la complejidad del terreno.

El elemento central será un viaducto que permitirá salvar el barranco y conectar la glorieta de La Cruz en la GC-20 con la GC-30 a la altura de Los Acebuches, en las proximidades del cementerio municipal.

Mejoras en seguridad

El objetivo de la actuación es ofrecer una alternativa al acceso actual, que concentra el tráfico en zonas residenciales y presenta limitaciones para la circulación. La nueva vía busca reducir estas interferencias y facilitar una entrada más fluida al municipio.

Antes de su ejecución, el proyecto deberá superar la tramitación ambiental, que incluirá la evaluación del impacto del trazado, el análisis de alternativas y un periodo de información pública.

Estudios técnicos

El contrato contempla la realización de estudios topográficos, geotécnicos, ambientales y de seguridad vial, además de la definición de la tipología del viaducto, teniendo en cuenta criterios técnicos, económicos y de integración paisajística en el entorno del Barranco de Rosales.

Además, el diseño deberá adaptarse a la orografía de la zona norte de Gran Canaria, garantizando la estabilidad de la infraestructura, la correcta evacuación de aguas y su encaje en un entorno sensible desde el punto de vista ambiental y paisajístico. También se analizarán distintas alternativas de trazado y soluciones constructivas para optimizar costes y minimizar afecciones durante la futura ejecución de las obras.

Una vez formalizada la adjudicación, el Cabildo avanzará en la planificación de esta infraestructura, considerada clave para mejorar los accesos a Firgas y ordenar el tráfico en esta zona del norte de Gran Canaria.

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«Con esta actuación damos un paso importante para planificar una solución necesaria para Firgas, buscamos mejorar el acceso al municipio y evitar que el tráfico siga concentrándose en las zonas residenciales», explicó el vicepresidente y consejero de Obras Públicas e Infraestructura, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo.