'Revelora' regresa a Gáldar el 27 y 28 de marzo con motivo del Día Mundial del Teatro

El Teatro Consistorial de Gáldar acogerá los próximos días 27 y 28 de marzo, a las 19:00 horas, la representación de 'Revelora', una propuesta escénica que regresa al municipio con motivo de la celebración del Día Mundial del Teatro. Esta obra, que fusiona teatro, danza y artes visuales, ofrece al público una experiencia inmersiva que transita entre lo sensorial y lo simbólico.

Bajo la dirección de Israel Reyes y producida por Clapso Producciones, 'Revelora' rinde homenaje al universo artístico del creador canario Pepe Dámaso. La pieza escénica transforma el icónico Teatro Consistorial en un espacio donde los espectadores experimentan una visita teatralizada que despierta todos los sentidos y conecta con el patrimonio cultural de la isla. La producción cuenta con el respaldo de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gáldar que dirige Julio Mateo Castillo y la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y del Gobierno de Canarias.

La obra está inspirada en un cuento del historiador Celso Martín de Guzmán, precursor del museo y parque arqueológico Cueva Pintada de Gáldar. Esta base literaria permite desarrollar un viaje emocional e histórico que entrelaza el pasado prehispánico con la creación artística contemporánea, ofreciendo una narrativa visual poderosa que resuena con la identidad canaria.

Talento local para un espectáculo que celebra la identidad cultural canaria

Uno de los aspectos más destacados de 'Revelora' es su compromiso con el talento local. La producción integra a artistas de la zona, generando un vínculo emocional a la hora de narrar una historia íntimamente relacionada con Gáldar, su tierra de origen. Esta conexión con el territorio convierte al espectáculo en una celebración de la identidad cultural canaria.

El Día Mundial del Teatro, que se conmemora cada 27 de marzo, fue instituido por el Instituto Internacional del Teatro en 1961 para promover el arte teatral en todas sus formas y fomentar el diálogo intercultural a través de las artes escénicas. 'Revelora' se suma a esta celebración mundial con una propuesta innovadora que pone en valor el patrimonio cultural canario desde una perspectiva contemporánea.

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Las localidades son limitadas debido a la naturaleza inmersiva del espectáculo, por lo que se recomienda reservar con antelación. Las entradas pueden adquirirse a través de entradasgaldar.es.