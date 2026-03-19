San Bartolomé de Tirajana habilita un albergue temporal para personas afectadas por la borrasca Therese

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha activado un albergue temporal en el Pabellón del Tablero, con el objetivo de atender a aquellas personas afectadas por las inclemencias de la borrasca Therese, que está trayendo consigo lluvias intensas, vientos fuertes y fenómenos costeros adversos.

La medida, adoptada en coordinación con el PEIN del Cabildo de Gran Canaria y el PEMU municipal, busca ofrecer un espacio seguro para aquellos que puedan verse afectados por la situación meteorológica. Según el concejal de Servicios Sociales, Dimas Sarmiento, el albergue estará operativo desde este mediodía, con capacidad inicial para 50 personas, con opción de ampliar el aforo si fuera necesario. Este recurso estará destinado tanto a personas en situación de sinhogarismo como a aquellas que no puedan acceder a sus viviendas debido a cortes de carreteras o aislamiento por el mal tiempo.

El dispositivo, que también cuenta con la colaboración de Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local y Servicios de Limpieza, proporcionará pernoctación, manutención y atención básica. Además, se habilitarán zonas específicas para mascotas, permitiendo que los afectados puedan acceder al albergue en condiciones adecuadas.

Equipo Cruz Roja en el refugio montado en el Pabellón / LP/DLP

La seguridad de las personas: una prioridad

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, ha destacado que esta acción tiene como prioridad garantizar la seguridad de las personas y anticiparse a cualquier riesgo. "Hemos activado los recursos necesarios y coordinado a los equipos de intervención para proporcionar un espacio seguro y con garantías a nuestra ciudadanía", explicó.

Este albergue estará en funcionamiento inicialmente durante la noche y hasta el mediodía del día siguiente. Su continuidad dependerá de la evolución de la borrasca y de las necesidades que vayan surgiendo. Además, se ha acordado compartir este recurso con el municipio de Mogán, reforzando la colaboración intermunicipal en emergencias.

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Mientras dure la emergencia, el Pabellón del Tablero permanecerá cerrado al público para actividades deportivas. El Ayuntamiento hace un llamamiento a la ciudadanía para que siga las recomendaciones de seguridad y haga un uso responsable de los recursos habilitados.