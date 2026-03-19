Sanidad saca a licitación la instalación de un sistema de resonancia magnética 3T en el Hospital Doctor Negrín

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha sacado a licitación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, el contrato para el suministro, instalación y mantenimiento en garantía de un sistema de resonancia magnética 3T para el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, por un importe total de 2.158.880 euros, impuestos incluidos.

Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del Programa Canarias FEDER 2021-2027, cuyo objetivo es impulsar inversiones estratégicas que contribuyan a la modernización del sistema sanitario, la innovación tecnológica y la mejora de la calidad asistencial en el conjunto del archipiélago.

Más capacidad asistencial

La adquisición de un nuevo equipo de Resonancia Magnética 3 Teslas reforzará la capacidad asistencial del Servicio de Radiodiagnóstico del centro hospitalario, mejorando la calidad diagnóstica y atendiendo al incremento de la demanda derivada de la implantación del proyecto HIFU (Ultrasonido focalizado de alta densidad) para el tratamiento de pacientes con enfermedad de Parkinson y del volumen creciente de exploraciones de resonancia magnética.

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El contrato, identificado con el expediente SUM/2026//0000000120 en la Plataforma de Contratación del Sector Público, cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses, y está sujeto a regulación armonizada conforme a la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas por vía electrónica hasta el 14 de abril de 2026 a las 15.00 horas, teniendo en cuenta que el horario de la plataforma está referido a la hora peninsular.