Teatro, danza y arte inspirado en Pepe Dámaso se fusionan en ‘Revelora’ en Gáldar

El Teatro Consistorial de Gáldar acogerá los próximos 27 y 28 de marzo, a las 19.00 horas, la representación de Revelora, una propuesta escénica que regresa al municipio coincidiendo con el Día Mundial del Teatro. El espectáculo combina teatro, danza y artes visuales en una experiencia de carácter inmersivo.

La obra, dirigida por Israel Reyes y producida por Clapso Producciones, está inspirada en el universo creativo del artista canario Pepe Dámaso. La propuesta transforma el espacio escénico en un recorrido sensorial que invita al espectador a interactuar con la puesta en escena.

Elementos históricos y simbólicos

Revelora toma como base un relato del historiador Celso Martín de Guzmán, vinculado a la creación del museo y parque arqueológico Cueva Pintada de Gáldar. A partir de este punto de partida, la obra construye un viaje que conecta el pasado prehispánico con la expresión artística actual.

El resultado es una narrativa que combina elementos históricos y simbólicos, con un lenguaje escénico contemporáneo que busca reforzar la identidad cultural de la isla.

Talento local

La producción destaca por la participación de artistas locales, integrados en un montaje que refuerza su vínculo con el territorio. Este enfoque pretende acercar al público una propuesta conectada con la realidad cultural de Gáldar y de Gran Canaria.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Gáldar y la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y el Gobierno de Canarias.

Día del Teatro

El Día Mundial del Teatro, que se conmemora cada 27 de marzo desde 1961, sirve de marco para el regreso de esta propuesta escénica. Las funciones cuentan con aforo limitado debido a su formato inmersivo, por lo que se recomienda la reserva previa.

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Las entradas están disponibles a través de la plataforma digital del Ayuntamiento. Con esta programación, Gáldar se suma a la celebración internacional del teatro con una propuesta que pone en valor el patrimonio cultural canario desde una perspectiva contemporánea.