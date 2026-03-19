La ULPGC crea la cátedra Enfermería, Cuidados y Sociedad

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, y la presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas (CELP), Rita Mendoza, suscribieron este jueves un convenio de colaboración para la puesta en marcha la nueva cátedra universitaria Enfermería, Cuidados y Sociedad. La iniciativa tiene como objetivo crear un referente académico que promueva la atención humanista, ética e integral en el ámbito de la salud, desde la perspectiva de la profesión enfermera.

Históricamente, la enfermería ha demostrado ser un pilar fundamental en el funcionamiento de los sistemas sanitarios. Sin embargo, el contexto actual se hace imprescindible reforzar su papel a través del desarrollo de nuevas líneas de investigación y estrategias innovadoras que contribuyan a mejorar la atención y el bienestar de las personas.

La nueva cátedra contribuirá a fomentar la investigación en el ámbito de la enfermería, tanto académica como clínica, y así mejorar la calidad de los cuidados enfermeros. Asimismo, pretende ayudar a brindar asesorías a instituciones y organismos públicos y privados, evaluando proyectos y estrategias de acción.

El CELP sufraga los gastos

El CELP sufragará los gastos de la cátedra durante el tiempo de vigencia del convenio –cuatro años– con una aportación de 60.000 euros, a razón de 15.000 euros anuales. También ofrecerá su experiencia profesional, su cercanía a la realidad asistencial y su compromiso con el desarrollo de la profesión. La ULPGC, por su parte, aportará su capacidad investigadora, su vocación formativa y su papel como generadora de conocimiento.

La nueva cátedra, la tercera del Estado en el ámbito de los cuidados de enfermería, impulsará premios a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM). La dirección estará a cargo de la profesora Daniela Celia Montesdeoca, con el apoyo en la secretaría técnica de Lucía Cilleros.

Los estudios de Enfermería en la ULPGC se remontan a la segunda mitad del siglo XX, con las primeras escuelas de los años sesenta vinculadas a los recintos hospitalarios existentes en aquel momento. En 1977 se integraron en el sistema universitario y en 1989 pudieron consolidarse con la creación de la Universidad, construyendo un espacio común entre la institución educativa y la profesión, que ha permitido formar durante décadas a numerosas generaciones de profesionales.

Un hito histórico para la enfermería canaria

La presidenta del CELP calificó el acuerdo como “un hito histórico para la enfermería y la salud en Canarias”. Rita Mendoza recordó que la enfermería es la profesión sanitaria que acompaña a la persona en todo su ciclo vital. “En un contexto de profundos cambios sociodemográficos y con un aumento exponencial de las necesidades de cuidados”, dijo, “resulta vital apostar por el tránsito desde la sociedad del bienestar hacia la sociedad de los cuidados, promoviendo unos cuidados profesionales de salud basados en la excelencia científica transdisciplinar”.

La cátedra servirá de instrumento para apoyar a investigadores, tanto noveles como consolidados, en todo tipo de trabajos y estudios que puedan incidir directamente en el bienestar de la población. También promoverá la internacionalización de los futuros profesionales aprovechando los programas universitarios de movilidad, fomentará la participación de la ciudadanía en su propio proceso de salud y ayudará a elaborar guías de práctica clínica que mejoren la eficiencia de los cuidados especializados.

La presidenta de las enfermeras de la provincia de Las Palmas insistió en que la cátedra aspira a convertirse en un “faro de formación, investigación y transferencia del conocimiento” para “que la sociedad vea en la enfermera a una líder en la planificación y gestión de la salud”. Asimismo, permitirá “que la voz de las enfermeras se escuche con rigor científico en todos los ámbitos de la sociedad canaria”, concluyó.