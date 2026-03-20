Más de 400 médicos de todo el país analizan las terapias contra la diabetes en Gran Canaria

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) celebra desde este viernes hasta este sábado la 13ª edición de las Jornadas Nacionales de Diabetes en el Palacio de Congresos del Auditorio Alfredo Kraus, un encuentro dirigido a especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) en el que se abordará la evolución del tratamiento de esta patología en la práctica clínica

La cita, que cuenta con 450 inscritos, trata varios de los principales temas que están marcando el manejo de la diabetes, una enfermedad que continúa consolidándose como uno de los principales retos de salud pública en España, con una prevalencia creciente en las últimas décadas. Según los datos del Atlas de la Federación Internacional para la Diabetes (FID), en el país viven alrededor de 4,7 millones de adultos de entre 20 y 79 años con la patología, una cifra que prácticamente se ha duplicado desde el año 2000, cuando se situaba en torno a los dos millones.

Obesidad

Uno de los aspectos centrales del programa científico se enfoca en la relación entre la obesidad y la diabetes, dos patologías muy vinculadas que requieren estrategias terapéuticas integradas y un enfoque multidisciplinar. Por ello, las jornadas incluyen actividades como La escuela de la obesidad y talleres prácticos orientados al abordaje clínico de esta relación. Bajo esta perspectiva, también se analizará evolución del tratamiento farmacológico, a partir de la aparición de nuevas opciones como los agonistas duales GLP-1/GIP, además de otras estrategias emergentes que pueden ampliar la visión del control de la diabetes en los próximos años.

La tecnología también juega un papel destacado en el encuentro. De hecho, entre las diversas actividades, figuran talleres dedicados a las herramientas que ofrece la IA aplicadas a la práctica clínica o a la monitorización continua de glucosa.

Asimismo, se presentarán varios documentos y herramientas prácticas elaboradas por el Grupo de Trabajo de Diabetes, Endocrinología y Metabolismo de Semergen. Entre ellos, destaca el documento de Recomendaciones para el abordaje de la obesidad en personas con diabetes tipo 2, que subraya la estrecha relación entre ambas patologías y la necesidad de manejar la obesidad como un factor clave en el seguimiento de la enfermedad, dado que entre el 80% y el 90% de las personas con diabetes tipo 2 presentan sobrepeso u obesidad.