La Aldea de San Nicolás analiza el impacto de Therese en una reunión con el Cabildo de Gran Canaria y los alcaldes insulares

La Aldea de San Nicolás ha participado, a través de su alcalde Pedro Suárez, en una reunión de coordinación junto al conjunto de alcaldes de la isla y el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, para evaluar los efectos de la borrasca Therese y reforzar la coordinación institucional en un contexto de alerta.

En el caso del municipio aldeano, la valoración general apunta a un impacto menor de lo inicialmente previsto, si bien se han registrado numerosas incidencias derivadas principalmente de las fuertes rachas de viento durante la madrugada. Estas han afectado a elementos como el alumbrado público, el mobiliario urbano, vallados y arboleda en diferentes puntos del municipio, especialmente en los valles de La Aldea, Tasarte y Tasartico. Asimismo, se han producido algunos desprendimientos de cierta consideración, entre ellos el registrado en la carretera entre La Aldea y Mogán.

En cuanto a las precipitaciones, estas han tenido un carácter desigual, siendo en general lluvias dispersas y ocasionales en los núcleos de población, aunque con episodios puntuales de intensidad. Sin embargo, en las zonas altas del municipio las lluvias han sido más abundantes, lo que ha contribuido de manera positiva al incremento del agua acumulada en los embalses, un aspecto relevante para el sector primario y la gestión de recursos hídricos en el territorio.

"Podemos hablar de una situación contenida dentro de la complejidad del episodio, con incidencias que, aunque numerosas, han sido en su mayoría de carácter leve o moderado", ha señalado el alcalde Pedro Suárez, quien ha subrayado también que "la coordinación entre administraciones está siendo clave para dar una respuesta eficaz y anticiparnos a posibles complicaciones en las próximas horas".

Desde el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás se hace un llamamiento a la ciudadanía para que mantenga la prudencia y siga en todo momento las indicaciones de los canales oficiales, ya que, aunque actualmente se atraviesa un periodo de relativa calma, las previsiones apuntan a una reactivación del temporal durante la tarde-noche y a lo largo del fin de semana. En este sentido se recomienda limitar la movilidad a lo estrictamente necesario y extremar las precauciones con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos y vecinas.