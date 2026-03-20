Arucas acumula 43,4 millones para poder invertir

El Ayuntamiento de Arucas cierra la liquidación del presupuesto de 2025 "con una situación económica positiva, sólida y equilibrada, que permite seguir garantizando los servicios públicos y la inversión en el municipio", según los responsables municipales. La Corporación acumula un remanente de 43,4 millones de euros, que permitirá afrontar nuevas inversiones en un futuro.

El ejercicio se cierra con un resultado presupuestario ajustado positivo de 8,69 millones de euros, con lo que el Ayuntamiento ha obtenido recursos suficientes para financiar los gastos presupuestarios. Los ingresos totales se sitúan en un 94,20%, colocando a la institución en un índice satisfactorio en el cumplimiento de pagos.

Solvencia y liquidez

Por otro lado, las inversiones reales han crecido de forma notable, situándose en más de 4,3 millones de euros. Asimismo, el Ayuntamiento mejora la capacidad recaudatoria, reflejo de la eficiencia en la gestión económica.

Con respecto al ejercicio del año anterior los datos son positivos y reflejan la solvencia y liquidez del Ayuntamiento: aumentan los fondos disponibles y se refuerza la capacidad de hacer frente a los pagos a corto plazo.

Empresas públicas

El remanente de tesorería para gastos generales alcanza los 43,4 millones de euros, un incremento significativo y garantía de margen para futuras actuaciones. Además, el Ayuntamiento cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria, con un equilibrio entre ingresos y gastos, así como una situación financiera consolidada de los tres entes (Corporación, Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas y Organismo Autónomo Municipal de Cultura) de 7.650.776,38 euros.

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El ejercicio 2025 refleja una gestión económica responsable, con superávit, buena capacidad de financiación, incremento de inversiones y una situación financiera estable "que permite afrontar con garantías los retos futuros del municipio". El Ayuntamiento de Arucas ya está trabajando para aprobar inversiones financieramente sostenibles, en base al Real Decreto 15/2025 de 2 de diciembre.