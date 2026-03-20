Viento y desprendimientos azotan San Mateo y Teror durante la madrugada sin dejar heridos
La borrasca Therese provocó caídas de ramas y árboles en varias vías de Teror, obligando a Protección Civil y Policía Local a intervenir durante la noche para reestablecer el tráfico
La borrasca Therese se ha dejado sentir durante la noche en Teror con fuertes rachas de viento y lluvias débiles durante la madrugada, provocando varias incidencias en el municipio, aunque sin daños personales.
El viento ha afectado especialmente a la caída de ramas y árboles en distintas carreteras y accesos principales, como en la GC-21 a la altura de la gasolinera junto al Muro Nuevo, en la Avenida Néstor Álamo, junto al Parque de Sintes, en la GC-42 en dirección a San Mateo (zona de Los Llanos) y en la GC-43, en el Paseo González Díaz.
Algunas de estas vías sufrieron cortes puntuales de tráfico, que fueron reabiertos con rapidez tras la intervención de los servicios de emergencia.
Protección Civil y Policía Local activados durante la noche
El Servicio de Protección Civil y la Policía Local de Teror han permanecido activados durante toda la noche, trabajando junto a los servicios municipales, que desde primera hora de la mañana continúan con las labores de retirada de ramas y limpieza de las calles para recuperar la normalidad.
Una carpa desplazada por el viento
Uno de los incidentes más llamativos ha sido el desplazamiento de una de las carpas instaladas en la Plaza de Sintes, preparadas para el Carnaval y la Feria de Saldos. La estructura fue arrastrada varios metros por el viento y empotrada contra el muro lateral de la plaza, provocando además la rotura de alguna farola.
A pesar de la espectacularidad del suceso, no se han registrado daños personales.
Incidencias también en barrios del municipio
Las fuertes rachas de viento han afectado también a distintos barrios de Teror, donde se han registrado principalmente caídas de ramas y desplazamiento de contenedores de residuos.
En todos los casos, las incidencias no han causado daños personales ni afectaciones graves en infraestructuras.
Las Lagunetas y Cueva Grande: zonas más afectadas en San Mateo
El temporal ha provocado desprendimientos durante la madrugada en distintas vías del municipio, siendo las zonas más afectadas Las Lagunetas y Cueva Grande, en la parte alta.
La jornada ha comenzado además con fuertes rachas de viento, que han ocasionado la caída de árboles de gran porte en varios puntos, entre ellos en la entrada de San Mateo por la vía que conecta con Valsequillo, a la altura del instituto, y también en el acceso al colegio del municipio.
Asimismo, existe preocupación por dos grandes cipreses en el cruce de Las Rosas, en la carretera en dirección a Tejeda, que han quedado inclinados. La situación ya ha sido comunicada al Cabildo para su valoración.
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