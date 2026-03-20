La borrasca Therese veta el tráfico aéreo en La Palma y El Hierro

La borrasca Therese ha afectado de manera desigual al tráfico aéreo en Canarias este 30 de marzo: mientras en los aeropuertos de La Palma y El Hierro se han concentrado la mayoría de cancelaciones y desvíos, en contraste, el Aeropuerto de Gran Canaria ha mantenido una operativa prácticamente normal durante toda la jornada, marcada por el tiempo estable y soleado en la capital. Tan solo se registraron dos desvíos de conexiones internacionales con destino a la isla redonda: un vuelo procedente de Oslo y otro de Londres, que fueron redirigidos a Fuerteventura.

En el caso de La Palma, se han registrado al menos 20 cancelaciones, la mayoría de vuelos interinsulares: 13 procedentes de Tenerife Norte, cinco con origen en Gran Canaria, uno desde Tenerife Sur pero también uno desde Berlín. Además, un vuelo procedente de Milán tuvo que ser desviado al aeropuerto de Tenerife Sur ante la imposibilidad de aterrizar en la Isla Bonita. Las compañías aéreas han optado por suspender las operaciones por motivos de seguridad, dadas las condiciones meteorológicas adversas.

A estos movimientos se añaden incidencias en El Hierro. La borrasca ha provocado dos cancelaciones de vuelos procedentes de Tenerife Norte, una cancelación con destino a Gran Canaria y otras dos con destino nuevamente a Tenerife Norte. Además, se han registrado dos desvíos: un vuelo procedente de Tenerife Norte y otro desde Gran Canaria que, ante la imposibilidad de operar, tuvieron que regresar a sus aeropuertos de origen.

Afluencia de pasajeros

Mientras en la Isla se registraban hasta medio centenar de incidencias con fallos eléctricos, desalojos y cortes de carreteras, la jornada en el Aeropuerto de Gran Canaria transcurrió con normalidad, aunque con mayor afluencia de pasajeros que hacían cola en los controles, algunas demoras en vuelos y cierta expectación ante posibles cambios en los paneles de salida. "Mientras que solo sea retrasos, que no lo cancelen…”, comentaba una pasajera que esperaba su vuelo a Pamplona. Juana, también con destino a la capital navarra, restaba importancia a la incertidumbre y mantenía la calma: “Nos hemos informado y por ahora todo va bien”.

Más allá de los retrasos de horas para salidas como Londres o Copenhague, el tráfico aéreo del Aeropuerto de Gran Canaria siguió su curso. Algunos pasajeros reconocían haber notado "turbulencias" en el aterrizaje, pero nada fuera de lo común, según relataba una turista británica en una tienda de la terminal. Desde los comercios y la restauración, la percepción era similar: normalidad operativa con más tránsito del habitual en los controles, que achacaban a las demoras de los vuelos.

Cielo despejado

Entre los viajeros, Lola y Luis, de camino a Murcia, aseguraban haber seguido las informaciones desde temprano: “Vimos las predicciones, que no cogía nada de las zonas del este de Gran Canaria, pues no teníamos ningún temor”. Además, ambos resaltaban el día soleado que acompañaba desde la capital de la isla hasta el Aeropuerto, “el día está estupendo para ir a la playa, quitando hoy, los demás días han estado todos encapotados”, agregaba Luis. “Llevamos muchas borrascas este año. Yo me digo: me voy a Murcia a ver si veo un poco de sol, siendo canaria”, apuntaba Lola, riendo.

Durante el trayecto en guagua desde la capital grancanaria al Aeropuerto, Lola asegura que divisaban las nubes al sur y lamenta que la borrasca impidiera la salida de la Cabalgata de Maspalomas, a la que quería ir su hijo. “Pero bueno, la naturaleza es la naturaleza, no se puede hacer nada”, señalaba.

Sara, que viajaba a Valencia, admitía que el día anterior dudaba de que su vuelo saliera, pero “hoy amaneció un día estupendo, parece que todo va a operar con normalidad”.

Según datos de Aena, desde el 18 de marzo se han producido un total de 72 cancelaciones y 16 desvíos, la mayoría en La Palma, seguida de El Hierro, confirmando el impacto más severo del episodio meteorológico en el tráfico aéreo en ambas islas occidentales.