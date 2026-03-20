Primero Canarias insiste en que la dirección de NC mantiene una guerra personal contra el alcalde de Santa Lucía y los cinco concejales

El secretario de Organización de Municipalistas Primero Canarias, Samuel Henríquez, insiste en que la dirección de Nueva Canarias (NC) mantiene una “guerra personal” contra los exconcejales nacionalistas en Santa Lucía de Tirajana, al tiempo que ha avanzado que su formación presentará alegaciones contra el informe del secretario municipal en el caso de que se avale el pase a no adscritos del alcalde y de los cinco ediles que abandonaron NC para incorporarse a Primero Canarias.

Henríquez subraya que, mientras el alcalde Francisco García “está centrado en gestionar las consecuencias de la borrasca”, NC, con Román Rodríguez y Carmelo Ramírez al frente, sigue “insistiendo” en lo que define como una persecución hacia quienes abandonaron el partido para integrarse en Municipalistas Primero Canarias. “Hay algunos que tienen el foco en perseguir a los que libremente abandonamos Nueva Canarias, y otros que están centrados en la gestión y en generar unidad, que es lo que demanda la gente”, resume.

El dirigente municipalista defiende que los concejales de Primero Canarias se presentaron en 2023 dentro de una coalición electoral y que “en ningún momento han abandonado la coalición”, por lo que rechaza que se les pueda considerar tránsfugas. Recuerda que ya existen dos informes del secretario del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y un pronunciamiento de Función Pública que, según afirma, han dado la razón a su formación al proponer que no se trate como no adscritos a los ediles de Primero Canarias en ese municipio.

Henríquez adelanta que presentarán un escrito de alegaciones antes del próximo pleno, previsto para el jueves si el escrito es favorable a NC. Considera que el documento municipal “básicamente se limita a trasladar lo que demanda Nueva Canarias” y que “hace suyas las pretensiones” de ese partido, algo con lo que Primero Canarias no está de acuerdo.

Preguntado por las posibles consecuencias de que los seis concejales del gobierno santaluceño pasen finalmente al grupo de no adscritos, Henríquez afirma que su organización no está centrada en ese escenario, sino en “seguir garantizando la gobernabilidad y la estabilidad” en los ayuntamientos donde forma parte del gobierno. Insiste en que su prioridad es la gestión diaria y que no permitirán que las maniobras de NC les desvíen de la “ruta” marcada por Primero Canarias desde su creación.

Noticias relacionadas

El secretario de Organización concluye que los ciudadanos están más preocupados por cuestiones como los efectos del temporal, el funcionamiento de los servicios y la resolución de sus problemas cotidianos que por las disputas orgánicas. “Que ellos sigan en esa guerra; nosotros nos defenderemos, pero no nos van a encontrar en ese terreno”, sentencia, reivindicando que la política municipal debe centrarse en el interés general y no en ajustar cuentas internas entre partidos.