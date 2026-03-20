Fallos eléctricos, cortes de carreteras, dos desalojos preventivos y 1200 efectivos desplegados: los primeros efectos de la borrasca Therese en Gran Canaria

Los primeros efectos de la borrasca ‘Therese’ llegan a Gran Canaria. Fallos en el suministro eléctrico, cortes en las carreteras y dos desalojos provisionales en el barranco de Arguineguín son algunas de las 40 incidencias que han obligado a movilizar a un total de 1200 efectivos.

A partir de la madrugada, se intensificaron las incidencias “de manera significativa”, entre las que se han incluido cortes en el abastecimiento y problemas con el tendido eléctrico; desbordamiento de barrancos; afecciones a algunas viviendas; cortes en carreteras y desalojos preventivos en dos núcleos poblacionales del barranco de Arguineguín, entre otros. Se han registrado un total de 40 incidencias, la mayoría localizadas en el centro, oeste y norte de la geografía grancanaria.

Se mantiene cerrado el acceso a las vías GC-608 , GC-505 y GC-200 en el tramo viejo de La Aldea. Entre los incidentes en viviendas, se cuentan caídas de muros, desprendimiento de techo o inundaciones de garajes. La mayor concentración de incidencias tuvo lugar en Telde, San Bartolomé de Tirajana, Tejeda, Teror y Agaete.

Así lo ha expresado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en una comparecencia en el Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) a las 13:30 horas del viernes para hacer un balance de las primeras incidencias e informar sobre las previsiones esperadas para el fin de semana, tras una reunión celebrada con consejeros, consejeras y personal técnico encargados del seguimiento del fenómeno. El presidente ha expuesto que, por el momento, "se han ido cumpliendo las previsiones".

De la costa a la cumbre: la fotogalería de los estragos de la borrasca Therese en Gran Canaria / LP/DLP

Más de 1200 efectivos desplegados

Se han desplegado más de 1200 efectivos en todo el territorio. Los datos máximos por viento corresponden a Agaete, con máximas de 123km/h; en zonas de la cumbre con 110km/h y en Aguimes y zonas del sureste y medianías, con rachas de 103 km/h. En cuánto a las precipitaciones, ha habido una media de 50 litros por metro cuadrado en todo el territorio insular.

Se espera que, a partir de la madrugada del sábado, llegue un nuevo frente que haga empeorar la situación, intensificando el viento, aumentando las precipitaciones y trayendo chubascos tormentosos. Morales ha instado a la población a no realizar actividades al aire libre -recordó la suspensión del Rally de Santa Brígida-, sobre todo en zonas de la cumbre. “No merece la pena correr el riesgo: ya habrá ocasión de disfrutar del bien que hará la lluvia en nuestro paisajes”, sentenció el presidente.

Rueda de prensa sobre la borrasca Therese / LP/DLP

Las zonas más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología informa que las zonas de Gran Canaria con mayor acumulación de precipitaciones han sido San Mateo, con 56,6 litros por metro cuadrado, seguido de Las Tirajanas, con 48,2, y Cuevas del Pinar, con 45,8 litros, ambas en San Bartolomé de Tirajana. En cuanto al viento, Agaete ha sido el territorio con mayor incidencia, con rachas de hasta 123km/h durante la madrugada del viernes.

El Cabildo insular publicó en su perfil de la red social X que la incidencia de la borrasca no ha afectado a toda la geografía por igual: El centro y sureste de la isla acumulan la mayor cantidad de precipitaciones. Si bien se han atendido múltiples incidencias, como caídas de árboles y cortes en las carreteras, ‘Therese’ “está siendo más persistente que intensa”. Piden extremar la precaución hasta el domingo, fecha en la que se espera que amaine el temporal.