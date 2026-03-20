El festival Días de Poesía pospone parte de su programación por la alerta meteorológica

El festival Días de Poesía, que se celebra estos días en Las Palmas de Gran Canaria, ha decidido posponer una semana parte de su programación debido a la alerta meteorológica que afecta al archipiélago por la borrasca Therese. Las previsiones de lluvias intensas, viento y fenómenos costeros adversos han llevado a la organización a trasladar varios de los actos, previstos inicialmente para este fin de semana, al viernes 27 y sábado 28 de marzo, para asegurar el desarrollo de las actividades en condiciones adecuadas para público y artistas.

A pesar de esta reprogramación, algunas de las propuestas previstas en estos primeros días de festival sí pudieron desarrollarse con normalidad. Días de Poesía comenzaba con diversas intervenciones urbanas bajo el título Comandos Poéticos, pequeñas acciones sorpresa que llevaron la poesía a espacios cotidianos de la ciudad.

Durante la jornada del viernes 20 de marzo también se celebraron varias actividades en librerías de la ciudad, tanto la Librería Sinopsis, que acogió una muestra poética con las autoras Dafne Benjumea y Ania Otaola, como la Librería Aranfaybo que fue escenario de un recital de la poeta Annët Batllés.

Para el sábado 21, Día Mundial de la Poesía, hay programada una lectura del Manifiesto en la Plaza Hurtado Mendoza de la capital grancanaria, frente a la Biblioteca Insular, a partir de las 13.00 horas.

Viernes 27

La programación concentra ahora el grueso de las actividades en el viernes 27 y el sábado 28. La muestra y charla Cara de Crimen, a cargo del creador Willian González, sí que se vio afectada por el aplazamiento, por lo que se celebrará finalmente el viernes a las 11.00 horas en el salón de actos de la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Y a partir de las 20.00h el Castillo de Mata acogerá una sesión especial de Poetry Slam, duelo de palabra, acompañado por una muestra poética del escritor y dinamizador cultural Gonzalo Escarpa.

Sábado 28

El sábado 28 de marzo la actividad comenzará de mañana, a las 11.30h, en la Biblioteca Josefina de la Torre con Versa Tú, un encuentro intergeneracional que propone un espacio de diálogo y lectura compartida entre distintas generaciones. En esta sesión participa además Juli Mesa, procedente de Arrecife, con una muestra de su trabajo.

La programación continuará a partir de las 17.30 horas en el Castillo de Mata, donde tendrá lugar la grabación en directo del podcast Ambrosía, seguida de una nueva sesión de Cara de Crimen con Willian González y de una muestra poética de Laura Sam, una de las voces destacadas de la poesía escénica contemporánea.

El Festival Días de Poesía culmina el sábado 21 a partir de las 20:00 horas en la Plaza de Santa Ana con un acto final abierto al público que se plantea como una celebración colectiva de la palabra, un punto de encuentro donde poesía, música, imagen y ciudad se entrelazan y que reunirá distintas propuestas artísticas como una muestra poética de Vivien Déniz; la lectura del Manifiesto por el Día Mundial de la Poesía; lecturas de Laura Sam; o un recital con banda en directo en el que la propuesta ganadora del Poetry Slam celebrado el día anterior será invitada a subir al escenario para improvisar junto a los músicos.

Y en colaboración con el prestigioso festival de Videopoesía Maldito Festival, Días de Poesía pone su mirada en un poderoso formato de transmisión poética: la videopoesía. Serán cinco videopoemas cortos seleccionados, que serán proyectados durante el evento de clausura de esta primera edición del festival.

Noticias relacionadas

Con esta reprogramación, Días de Poesía mantiene su apuesta por acercar la creación poética a diferentes espacios de Las Palmas de Gran Canaria combinando recitales, encuentros con autores, intervenciones urbanas y propuestas escénicas en un formato abierto que invita a descubrir la poesía en el entorno cotidiano de la ciudad.