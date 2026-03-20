Firgas firma un convenio de cuatro años para retirar una veintena de vehículos abandonados en sus calles

El Ayuntamiento de Firgas firma un convenio de colaboración con una empresa especializada para llevar a cabo durante cuatro años la retirada gratuita de vehículos que se encuentran abandonados. El alcalde, Alexis Henríquez, estima que puede existir casi una veintena de coches sin uso por las calles, lo que supone un peligro medioambiental y un abuso del espacio público.

El acuerdo entre el municipio y la empresa Autodesguace y CAT Norte S.L. contempla el servicio de recogida y transporte hasta sus instalaciones de los vehículos que hayan sido declarados como abandonados a través de los informes de los agentes de la Policía Local, considerándose por tanto como residuos urbanos. Para ello deben pasar semanas inmovilizados, además de mostrar otros signos evidentes de una paralización prolongada, carecen de la documentación en vigor y el propietario no responde a los avisos previos.

El trámite requiere el tratamiento de "residuos peligrosos"

La empresa, que está catalogada como centro autorizado de tratamiento, se encargará de expedir para cada vehículo retirado el correspondiente certificado de destrucción, que acredite el fin de la vida útil del vehículo, dando lugar a su inmediata descontaminación como residuo peligroso. En este proceso se incluyen los coches matriculados en otros países.

A su vez, el convenio detalla que la entidad se encargará de la tramitación de la baja del vehículo en la Dirección General de Tráfico (DGT), debiendo presentar al Ayuntamiento de Firgas el documento que acredita la baja definitiva en el registro para su circulación indicativo. La sociedad se hace cargo a su vez de remitir cada mes a la Policía Local un listado de los automóviles que hayan sido descontaminados y dados de baja en el padrón de Vehículos de este organismo público.

Al margen de las multas

El servicio, que no está cubierto en estos momentos por el municipio de Firgas, persigue evitar los posibles costes medioambientales derivados de su presencia en la vía, con el peligro que eso supone. Además, estos vehículos ocupan un espacio útil, tal y como establece el convenio. Todo, al margen de que sus propietarios se enfrentan a sanciones.

A su vez, la Policía Local facilitará a la compañía la relación de vehículos a retirar, indicando la ubicación exacta de cada uno. En este marco de colaboración con la empresa galdense, facilitará las operaciones necesarias para el traslado de los vehículos a los depósitos y almacenes de la sociedad, para su tratamiento y eliminación.

Es un gestor autorizado para el tratamiento de vehículos

La empresa se hará cargo mediante este acuerdo de gestionar de manera gratuita la eliminación de los vehículos, ya que cuenta con la catalogación como centro autorizado de tratamiento de vehículos (CAT), o sea un desguace.

El alcalde, Alexis Henríquez, estima que en las calles existe casi una veintena de vehículos que podrían ser retirados, ya que permanecen inmóviles durante muchos meses por sus propietarios.

El convenio tiene una vigencia de cuatro años, que puede ser prorrogable por el mismo periodo de tiempo a su finalización (en 2030) si se estima por ambas partes de forma unánime.

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La normativa vigente nacional y europea establece una serie de medidas destinadas a la prevención de la generación de residuos procedentes de vehículos y a la recogida, a la preparación para la reutilización, al reciclado y otras formas de valorización de los vehículos al final de su vida útil, incluidos sus componentes, para así reducir la eliminación de residuos y mejorar la eficacia en la protección de la salud humana y del medio ambiente.