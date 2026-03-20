Gáldar mantiene la suspensión de eventos al aire libre durante el fin de semana

El Ayuntamiento de Gáldar mantiene activo el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) de acuerdo con los avisos oficiales de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y las recomendaciones del Cabildo de Gran Canaria, y confirma que las alertas por vientos , lluvias y fenómenos costeros seguirán activas durante todo el fin de semana. En consecuencia, para garantizar la seguridad ciudadana se mantienen suspendidos todos los eventos al aire libre programados para este fin de semana.

En el ámbito deportivo, quedan suspendidas la luchada entre Unión Gáldar y Rosario Club de Lucha de Fuerteventura, y la Liga Canaria de Boccia 2025/2026, prevista para el domingo 22 de marzo en el Polideportivo de La Montaña.

En cuanto a la Ciudad Deportiva abrirá al público la piscina y el gimnasio municipal durante el sábado, permaneciendo cerrada la pista de atletismo y las canchas exteriores. La medida de cierre también afecta a las canchas de los barrios, campos de fútbol y parques infantiles del municipio.

En cultura, se suspende la conferencia 'Arqueología, ¿Qué nos falta por describir?', a cargo de Lidia García Merenciano en el Museo Agáldar, y el VII Festival Folclórico 'Aires del Norte Gáldar' en el Centro Cultural Guaires, previstos para este sábado.

Se confirma la apertura de la exposición 'SanFirAga', del artista Felipe Juan desde las 10:30 horas del sábado 21 de marzo en el Museo Agáldar.

Este jueves el Ayuntamiento de Gáldar suspendió la XXVIII Feria del Queso, la Cata de Quesos de los Altos de Gáldar y la Fiesta del Queso, debido a los riesgos de realizar eventos multitudinarios al aire libre. Asimismo, decretó cierre del Cementerio Municipal hasta nuevo aviso, como medida de precaución ante el riesgo de desprendimientos y para garantizar la seguridad de las visitas y del personal municipal en las zonas aledañas.

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Según las previsiones los fenómenos costeros empeorarán a medida que aumente la velocidad del viento, mientras que la persistencia de la lluvia en cumbre y medianías seguirá alimentando los caudales de los barrancos, con riesgo de afectar a puntos sensibles del municipio.

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El Ayuntamiento de Gáldar recuerda a la ciudadanía la importancia de seguir extremando las precauciones evitando zonas de costa, muelles y espigones; no acercarse a barrancos o áreas inundables; y seguir únicamente información de fuentes oficiales. El Comité de Emergencias municipal permanece activo y comunicará cualquier actualización a través de los canales oficiales. En caso de emergencia, llamar al 112.